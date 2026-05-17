探視摩狄納駕車衝撞事件傷者 義大利總理梅洛尼取消出訪

義大利總理梅洛尼17日取消出訪，轉往義北探視汽車衝撞事件中的傷者。圖為梅洛尼本月8日在羅馬等待會見美國國務卿魯比歐。（美聯社）

政府消息人士透露，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni ）17日取消原定前往賽普勒斯首都尼科西亞（Nicosia）與賽國總統會面，將轉往昨日發生造成多人受傷的汽車衝撞事件的義北城市摩狄納（Modena）探視傷者。

消息人士還說，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也會前往摩狄納。

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1名30歲的摩洛哥裔義大利男子16日在摩狄納市中心駕車衝撞人群與商店櫥窗玻璃，造成包括1名被他迎面撞上的女子共8人受傷，其中4人傷勢嚴重；該男肇事後試圖逃跑，3名路人上前攔阻，其中1人被他刺傷。肇事男隨後被警方逮捕

摩狄納檢察官在17日的聲明中表示，此男現因涉嫌屠殺與人身傷害而接受調查；警方正在了解其犯案動機。檢方則說，重傷者中有人雙腿截肢，還有1人生命垂危。

摩狄納市長梅澤提（Massimo Mezzetti）16日晚間告訴義大利廣播電視公司RaiNews24，嫌犯曾在2022年因「類分裂型人格違常」（schizoid personality disorder）接受治療，但之後便未繼續追蹤關注。

1名有精神疾病就醫紀錄的男子，16日在義大利北部城市摩狄納駕車衝種人群，造成多人受傷。（法新社）

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