川普把中國送的禮物全丟垃圾桶！ 許美華：諜對諜電影真實上演

川習會引發國際關注。（法新社）

美國總統川普本月13日至15日出訪北京，並與中國國家主席習近平會晤，雙方在檯面上的互動看上去相當友好，不過此趟訪中行結束後，有白宮記者爆料，川普一行人將中方送的禮物、中國準備的一次性手機全都丟到垃圾桶。對此，反紫光奇遊團成員許美華驚呼，整個川習會簡直就是諜對諜情報電影真實上演！

此次也隨川普團隊訪問中國的《紐約郵報》 （New York Post）白宮特派記者古丁（Emily Goodin），15日在X平台發文披露，在離開中國前，美方人員把中國官員發放的、贈送的所有東西，包括證件、一次性手機、代表團別針、紀念品等等，全都丟在空軍一號舷梯底部的垃圾蒐集箱中，「任何來自中國的物品都不准帶上飛機。我們很快就要起飛返回美國。」

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該消息一出隨即引發外界熱議，許美華在Threads上PO文，「看到有人在吹川習會大成功、美中關係空前美好，真的會笑死。川普結束中國訪問，搭乘空軍一號返回美國。《紐約郵報》白宮記者在社群平台爆料，登機前，白宮工作人員把中共官員分發的所有物品全部收走丟進垃圾桶，『中國的東西一律不准帶上飛機』。因為之前傳出過中國禮物內藏監控設備拍咪啊。」

「還有，川普跟隨行人員，為了防範監聽跟駭客攻擊，所有人包括川普本人，全部放棄個人手機、平板等裝置，改用嚴格控管的『乾淨』設備，包括臨時筆電與拋棄式手機。然後，那個歡迎晚宴，川普一口都沒吃，他吃的是白宮廚師自己準備的食物。​事實上，在整個訪中期間，川普都沒有吃任何中方準備的食物。​據說，是為了嚴防食物中被植入某種微型奈米技術的可能性，就連幫川普端酒杯的工作人員都被換成白宮特勤局保鏢。」

許美華最後笑虧：「整個川習會簡直就是諜對諜情報電影真實上演，這樣在說美中關係空前美好，到底是要騙誰我就ven！」

American staff took everything Chinese officials handed out - credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation - collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs.

Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin （@Emilylgoodin） May 15, 2026

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