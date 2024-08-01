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京華城案圖利說 柯文哲：看前後文 別斷章取義

曾任台北市長的民眾黨主席柯文哲捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，柯文哲前日在網路節目談及京華城案時，脫口說出：「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發各界抨擊。柯昨召開記者會反批，媒體不要斷章取義。 （記者劉信德攝）

曾任台北市長的民眾黨主席柯文哲捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，柯文哲前日在網路節目談及京華城案時，脫口說出：「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發各界抨擊。柯昨召開記者會反批，媒體不要斷章取義。 （記者劉信德攝）

2024/08/01 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕曾任台北市長的民眾黨主席柯文哲捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，柯文哲前日在網路節目談及京華城案時，脫口說出：「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發各界抨擊。柯昨召開記者會反批，媒體不要斷章取義，「每天在講人家圖利幹什麼，我就覺得很奇怪」。

柯文哲表示，講話要看前後文，不要斷章取義，最重要的是公務員有沒有依法行政、好好替老百姓辦事，「每天在講人家圖利幹什麼，我就覺得很奇怪」。他很生氣，媒體以前說柯文哲是中共同路人，現在講柯文哲要去被關了。

柯文哲強調，他一開始就說過，把所有東西上網公開，包括會議紀錄、調查報告等，哪個地方有問題就條列，他就逐一回答。每天影射、含沙射影，搞了幾個月有查到什麼東西，政治不應當是這樣，他對這段時間媒體的作法，感到非常不滿意。

他重申，京華城案是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、三個專案小組，再加上這麼多都發局官員，「你們到底是懷疑哪一個」？

針對台北市議會工務委員會排定八月廿日舉行京華城案專案小組第九次會議，將訪談前台北市副市長彭振聲，柯文哲說，彭振聲去議會，該講什麼就誠實講，他相信絕大多數的公務員都是依法行政，不會故意犯什麼法。

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