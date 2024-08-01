中國快艇案完成協商關鍵 陸委會：雙方同意刑事暫擱置先和解

陸委會副主委梁文傑昨日接受網路節目訪問表示，快艇案主要轉折點是，雙方同意將刑事部分暫時擱置，先行和解。（資料照）

2024/08/01 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇越界金門海域翻覆案，兩岸歷經十六次協商終達成共識，兩名中國籍船員遺體及船隻前日已返還中方。陸委會副主委梁文傑昨接受網路節目訪問表示，該案主要轉折點是，雙方同意將刑事部分暫時擱置，先行和解。對中方來說，若不解決則無法推進福建和台灣融合，開放讓中客赴金門旅遊。

「若不解決 中方無法推進福建和台灣融合」

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梁文傑指出，中方最初要求海巡署須先認錯道歉，這與台灣處理方式存在差異，我方認為，在地檢署未完成調查前，沒有道理要先承認錯誤。刑事部分，已交由檢方處理。民事方面，有提出相當優渥撫慰條件，由於遺體和船隻是刑事證物，當時無法即時歸還，以致處理進度拖延。

梁文傑說明，雙方對事件看法截然不同，中方認為海巡署「惡意撞船」導致船隻翻覆，並要求台方承擔全部責任，包括道歉和賠償。海巡署認為是「依法執法」，追捕的是沒任何牌照的「三無」船舶，非惡意撞船，是追捕過程中對方未停檢以致翻覆，雙方認知差距大，談判初期難以進行。

梁文傑提到，今年二月至三月，雙方進行多次談判，雖然在金門的會談不歡而散，但透過通訊軟體不斷磨合，逐漸縮小分歧。中間也發生影響談判進程的事件，例如金門胡姓士官落海，遭到中方扣押。

據分析，對於中方來說，如果此事不解決，對岸無法推進福建與台灣的融合，以及開放中國觀光客到金門。儘管國台辦聲稱「沒有九二共識，所以沒有官方協商」，但雙方意識到問題迫切性，同意將刑事部分暫時擱置，可以先行和解，終於達成共識。

針對胡姓退役軍人仍遭中國留置，梁說：「在我們看來完全沒有道理，那是海上救援，怎麼會扣人？」他並說，士官沒任何機密可言，早就可以放人，「我們是再三呼籲，扣人是不文明的，應儘快放人」。

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