謝國樑車站鞠躬 台鐵行政中立勸離

台鐵基隆火車站站務員（左）昨早與基隆市長謝國樑（右）溝通，說明台鐵必須保持行政中立。（圖擷取自謝國樑臉書）

2024/08/01 05:30

拆樑團體批「政治行為」 謝稱不能剝奪他與市民互動權利

〔記者盧賢秀／基隆報導〕身陷罷免風波的基隆市長謝國樑，連三天早上七點到台鐵基隆火車站向民眾鞠躬問安、發送政策筆記本，並在臉書直播，遭民眾檢舉違規，「山海公民拆樑行動」也質疑這是政治行為。昨天台鐵表明「須保持行政中立」，請謝到車站範圍外。謝國樑回應，不管是任何團體或政黨，都不能剝奪他跟市民互動接觸的權利。

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謝國樑連三天在基隆火車站向通勤族問候「早安，大家辛苦了」，遭民眾檢舉，昨天上午直播時，一名台鐵站務員出面，向謝國樑說：「不好意思，台鐵還是須保持行政中立，麻煩…」，結果直播被緊急消音、結束。

謝第三天直播 台鐵站務員制止被消音

台鐵基隆站長徐天安表示，台鐵昨與市府溝通，車站要維持中立，有類似選舉行為不恰當，如果市府舉辦藝文等公益活動或典禮儀式，可依規定向台鐵公司申請。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，謝國樑已說明要開啟選舉模式，身為市長連三天到基隆火車站開直播、發送政策筆記本，企圖拉攏市民，避免被投票罷免，究竟算不算政治行為？她也批評，傾聽市民心聲本來就是市長的職責，既然謝選擇開直播，應該廣納各種市民意見，而不是遇到不同聲音就直接消音。

謝國樑表示，他在火車站沒有談任何選舉的事，只向市民宣導市政，不管是任何團體或者政黨，都不能剝奪他跟市民互動、接觸、親近的權利，他會繼續盡自己的力量宣導政策，而且有很多市民看到他很高興，也趁機反映改善市政的方法，他認為是良性的互動方式，他會繼續跟市民互動、打招呼。

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