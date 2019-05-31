消防車進不去... 男子命喪火窟 禮儀師女兒悲痛見父遺體

2019-05-31 07:54

首次上稿 07:23

更新時間 07:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉中山街9巷一戶民宅，今天凌晨2點多發生火警，消防人員到場，發現1棟透天住宅3樓加蓋，已竄出火舌，經搶救於3點左右撲滅火勢，但1名47歲徐姓男子命喪火窟。

苗栗縣消防局於今天凌晨2點20分許，接獲報案，指頭屋鄉中山街9巷內一戶民宅起火，頭屋分隊趕抵現場，發現1棟透天住宅3樓加蓋，已竄出火舌；經疏散住戶後，出水灌救，但失火民宅為連棟建物，火勢也波及左右鄰宅。

失火民宅在知名麵店「頭屋蛋黃麵」隔壁巷，同為狹小巷道，大型消防車輛無法進入，消防車停在巷口，採水帶接駁方式，進行滅火。

消防人員於凌晨3點左右，撲滅火勢，於4點左右火勢熄滅，進入清查發現，失火民宅的住戶成員徐男，命喪火場。附近徐姓居民表示，徐男的女兒，目前在禮儀公司擔任禮儀師，接獲噩耗趕回老家，悲痛不已。

消防粗估，失火面積約225平方公尺，起火原因，有待火場調查人員進一步調查。

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