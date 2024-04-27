台電大林發電廠經理涉收回扣 雄檢聲押獲准

台電大林發電廠主管涉收回扣，雄檢聲押獲准。（資料照）

2024/04/27 14:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台電大林廠今年1月傳出採購弊案，雄檢聲押張姓員工和洪姓廠商獲准，原本被法院裁定交保的台電郭姓經理，又被檢方查出他擔任工程師及課長時向廠商收取110萬元回扣，雄檢再傳喚郭男到案，但他對案情避重就輕，被法院裁定羈押禁見。

2021年，雄檢偵辦某國營企業違反政府採購法案件時，意外得知台電公司大林電廠人員和廠商疑有不當往來，經追查後，發現台電人員疑似在進行電廠巡配線勞務採購案時，將標案底價洩露給廠商，廠商再用圍標方式拉高標案價格，待廠商順利得標後，再把溢價以回扣方式「答謝」台電承辦人員。

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今年1月，雄檢指揮高雄市調查處執行搜索，並傳喚大林電廠郭姓經理（50歲）、張姓（43歲）、林姓（30歲）員工與洪姓廠商（43歲）到案，4人否認涉案，並對案情避重就輕。

檢調發現，張姓員工名下帳戶有多筆金流來源不清，他也無法交代款項來源，檢方複訊後認定4人涉犯貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見，經法院審理後，裁定張姓、洪姓2人羈押禁見，另2人分別15萬和10萬元交保。

郭姓經理交保後，雄檢持續追查，發現他於2018至2019年間，先後擔任台電工程師及課長，得知某廠商有意投標利潤較佳的勞務採購案，竟與該廠商約定以每件標案收取55萬元回扣為代價，協助該廠商順利得標上開2標案後，再由廠商依約交付110萬元款項。雄檢23日指揮調查局高雄市調處到郭男居所執行搜索，並約談相關人到案，但郭否認涉案，被檢方認定有逃亡、串證之虞，並有羈押之必要性，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准。

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