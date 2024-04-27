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獨家》非法偷渡200人來台 追緝7年人蛇集團首腦今落網

海巡專案小組近期從「JESSIE（婕西號）」雜貨輪案中追緝到人蛇集團首腦行蹤。（資料照，海巡署提供）

海巡專案小組近期從「JESSIE（婕西號）」雜貨輪案中追緝到人蛇集團首腦行蹤。（資料照，海巡署提供）

2024/04/27 14:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署追緝以陳姓男子為首的人蛇集團長達7年，本月初好不容易掌握他的行蹤，卻被他開車衝撞查緝人員逃逸，但專案小組在高雄地檢署指揮下，持續追緝，今天上午前往新竹縣新豐鄉攻堅逮捕陳男到案。

據了解，檢警掌握陳男於2017年開始涉案，7年來共涉及9起案件，涵蓋199名越南與1名中國偷渡客，總共200人，多次逮捕、通緝、再犯案，是今年修法後第一位被捕的人蛇集團首腦。

今年3月30日，海巡署在高雄與台南外海，查獲喀麥隆籍「JESSIE（婕西號）」雜貨輪載15名越南偷渡者，船長與船員共5名台灣人被法院收押禁見。

海巡專案小組發現陳姓男子涉案，且掌握他的行蹤，但他逃逸過程中竟開車衝撞海巡人員，導致骨折開刀，但專案小組仍持續追緝，終於將他逮捕到案。據了解，陳男曾在2019年輸運偷渡客過程，導致3人死亡，被判刑6年。

海委會主委管碧玲於4月13日在臉書粉專宣示，這是3月1日入出國移民法修正加重刑責後，海巡署破獲適用新法的第一起案件。

管碧玲當時下達2大指示，首先是「請召集走私偷渡聯繫會報成員中的六大查緝系統，鎖定此一重大惡性犯罪首謀，發揮六大查緝機關力量，建立聯合查緝機制，共同追緝幕後首謀，以加速落網！」

第二是「本案為入出國及移民法修法後查獲首起偷渡案，5名國人均能聲押獲准，各單位辦案應循此例，以更有利的具體證據」，提供給檢方向法院聲請羈押並裁准。

人蛇集團首腦涉及約200名越南偷渡客案件。（資料照，海巡署提供）

人蛇集團首腦涉及約200名越南偷渡客案件。（資料照，海巡署提供）

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