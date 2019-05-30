屏東住宅火警頻傳 警消發現宮廟、鐵皮屋「插座高風險」

2019-05-30 00:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣近日發生多起住宅火警造成人員傷亡，恆春消防分隊近日展開高風險區域防火宣導，發現不少宮廟及鐵皮屋因受室外風吹雨打影響偏高，許多插座都有嚴重老舊、積污狀況，呼籲民眾儘快更換，降低電線走火風險。

根據消防單位統計，住宅火警排行榜前幾三名成因，分別是電線老舊、延長線過負載及神明燈，恆春消防分隊特別加強容易集合三項特色的宮廟及鐵皮屋宣導，發現許多插座接頭金屬部分都有銅綠、塵埃，積污導電的機會極高。

協助宣導的恆春義消婦女分隊長柯淑惠說，不少宮廟及鐵皮屋都有堆放過多雜物或易燃物品狀況，加上插頭、插座生鏽髒污，甚至還有延長線使用過負載問題，非常容易造成電氣災害，對於神明燈部分也建議改換安全性較高的LED。

屏東縣消防第四大隊大隊長陳建男指出，除20年以上住宅老舊電線應抽換更新，固定時間需檢視配線並清理插頭及插座間的塵埃，也不可讓小孩接觸打火機等火源玩火，都有助於減少住宅火災發生與人員傷亡。

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