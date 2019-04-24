小學生設計！遇淹水插頭自動彈開 防水蓋密封插座

2019-04-24 16:35

［記者張議晨／宜蘭報導］小東西大實用！宜蘭縣學進國小學生簡雋、蔣秉晏創作「防水插座組」，當水淹到一定高度時，插頭可自動彈開，讓防水蓋密封插座，該套裝置最近在世界青少年發明展台灣選拔賽摘金，預計10月代表台灣赴印尼參賽；兩人笑說，希望為宜蘭、台灣爭光！

簡雋指出，台灣因為颱風、豪雨頻繁，低窪地區易發生淹水，由於許多插座接近地板，若水淹過插座，容易導致漏電；雖然市面有插座防水蓋，但必須動手拔插頭蓋上，便利性大打折扣，考量水患有突發性，才想到設計防水插座組。

該裝置運用彈力、浮力以及機械原理，當水淹上來時，浮塊隨水位上浮，到一定高度時帶動彈片將插頭彈出插座，上方防水罩因失去支撐，自動往下蓋上密封，隨後發出蜂鳴聲提醒。

簡雋解釋，他們創作前花了1個月檢索專利，確定台灣無相似裝置後，才著手繪圖製作，從設計發想到定型並做出成品，時間至少耗時4個月。

蔣秉晏說，插座組構造簡單，如彈片是利用魚尾夾，插座則是用3D列印製成，整套裝置反覆測試約2個月才終於成功，且測試不管水位多高，插座都能完全密封不漏水。

雖構造簡單，但要讓彈力足夠到能彈開插頭，兩人就花了一個月測試材料，最後才選擇用體積小、彈力強的魚尾夾，作為關鍵零件。

防水插座除獲得世界青少年發明展台灣選拔賽金牌外，最近也在教育部舉辦的「自造教育及創新科技實作競賽」奪下銅牌；簡雋強調，因水患說來就來，若深夜陷入熟睡時，裝置就可發揮提醒作用。

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