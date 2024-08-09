金門「三七事件」受難家屬跨海求真相 監委高涌誠促國防部重啟調查

金門「三七事件」越南受難家屬首次跨海來台舉行記者會，尋求真相與合解。（特赦組織提供）

2024/08/09 16:47

〔記者方瑋立／台北報導〕金門「三七事件」陳姓（Tran）受難家屬今（9）日首次跨海來台尋求真相與和解，監察委員暨人權委員高涌誠要求，國防部應針對「三七事件」重啟內部調查，將監院2022年調查受阻無法取得的檔案資料及證據、遺物等公諸於世或返還家屬，並在6個月內公開行政調查報告。

根據監察院報告，1987年3月7日金門「三七事件」中，一艘載有20名越南難民的無武裝船隻，在金門烈嶼東崗遭駐軍槍殺，包括孕婦、小孩、老人全數罹難。目前居於挪威的陳姓受難家屬今日首次跨海來台，在國際特赦組織台灣分會、監察委員高涌誠、紀錄片導演朱賢哲及詩人鴻鴻的陪同下召開記者會，希望尋求事件的真相及和解。

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陳姓家屬表示，當年他和親人搭乘不同船隻，但依循同樣路線逃難，孰料竟是天人永別，船上當時應該有4個家庭，包括8名孩童共24人全數罹難。憶起親人，他也淚灑現場表示，「請台灣政府讓他們把台灣視為第二個、最後的祖國」。

陳強調，自己充分了解歷史錯誤的原因，來此並非為譴責政府或任何個人。相信台灣政府和人民，會基於人道主義與對人權的尊重，以具體行動安撫受害者親屬，也希望取回從受害者蒐集而來的證據。

監察委員暨人權委員高涌誠重申，1980年代金防部歷任司令官無視國防部規定，長年採取一律驅離否則擊殺之命令，並就地掩埋或棄屍海中，而國防部也視若無睹，最終造成國軍屠殺越南難民事件。即便是戒嚴時期「對匪」戰備策略，仍已違反國際習慣法、難民地位公約及日內瓦公約等相關國際人道法之禁止殺害無武裝平民及敵軍規定，國軍應以此為鑑，重新建構相關人權教育，以符合現代民主法治國家最低限度法遵標準。

高涌誠呼籲，國防部應針對本案重啟內部調查，包括完整事件真相，並將監察院2020年調查受阻而未能取得的檔案資料、遺物、證物公諸於世或歸還家屬，並要求在6個月內公布完整行政調查報告。

國防部官員對此回應，當年涉案人員已依法究責，針對監察院2020年重啟調查，國防部亦全力配合。但案發時隔30多年，案情可能無法進一步突破，針對行政調查報告要求，則不予回應。

此外，國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎指出，三七事件顯示台灣政府面對難民缺乏一致且符合國際法標準的難民庇護制度所可能造成的憾事。

邱伊翎呼籲，國防部必須儘速釐清並公布「金門三七慘案」真相，政府也應在《難民法》通過前恪守「不遣返原則」，加快專案審查進度、保障難民基本權利，並依據「國家人權行動計畫」時程，在2024年完成《難民法》立法。

三七事件改編為電影《戰地殺人》及紀錄片的導演朱賢哲、詩人鴻鴻也到場播放紀錄片片段及朗誦悼念詩作⟨霧沒有聲音⟩。

朱賢哲說，紀錄片除表達對越南受難者的悼念和尊重，也希望表達台灣對自身歷史的責任感和反思能力，顯示台灣願意坦誠面對過去錯誤，追求正義承擔責任，樹立在國際間誠實、透明、追求民主正義的國家形象。

鴻鴻則直言，該事件是死者的悲劇，也是開槍士官兵的悲劇，家屬的出面是全民面對黑暗歷史、彌補悲劇並從中學習教訓的機會，期盼能藉此檢討台灣法規、軍隊國家化及現代化改革的成果，讓民主與人權的觀念，深植入官僚體制當中。

1987年金門「三七事件」越南受害家屬陳先生攜帶親友名單、相片，首次跨海來台舉行記者會。（特赦組織提供）

監委高涌誠。（特赦組織提供）

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎。（特赦組織提供）

紀錄片導演朱賢哲。（特赦組織提供）

詩人鴻鴻。（特赦組織提供）

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