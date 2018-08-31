九合一選舉登記結束 全國參選概況看這邊（持續更新）

年底大選將近，包含直轄市長、市議員及里長等地方公職人員選舉候選人登記，都在今天下午5點半截止，各縣市相關選舉參選人數的統計也陸續出爐。圖為示意圖。（資料照）

2018-08-31 23:00

首次上稿：22:28

更新時間：23:00

〔即時新聞／綜合報導〕年底大選將近，包含直轄市長、市議員及里長等地方公職人員選舉候選人登記，都在今天下午5點半截止，各縣市相關選舉參選人數的統計也陸續出爐，中選會表示，共有2萬993位候選人完成登記，將角逐1萬1047個名額。

中選會也指出，該會及直轄市、縣市選委會將於10月16日前完成候選人資格審查，符合資格的候選人，將由直轄市、縣市選委會在10月19日辦理抽籤。目前各縣市相關統計如下：

【北部】

基隆市：

2人搶市長寶座 市議員60人登記參選爆炸

完成市長參選登記的有2人，市議員部分共有60人登記，將角逐31席議員。

台北市：

市議員登記參選爆炸 125人搶63席

市長登記參選有5人，台北市議員參選爆炸，高達125人登記角逐63席市議員，是近三屆以來參選議員人數最多的一屆，而台北市456個里的里長參選，有937人登記，比起上一屆增加56人。

新北市：

市議員應選66席 121人登記參選

市長確定由民進黨蘇貞昌、國民黨侯友宜兩強對決；市議員應選66席，共有121人登記參選。

桃園市：



市長部分共有5人登記參選，全縣63席議員席次，並分14選區，其中包含平地原住民4席、山地原住民3席，本次有130人登記競選。

新竹市：

市長選舉6人登記 市議員73人搶34席

市長選舉有林智堅、許明財和謝文進、黃源甫、李驥羣、郭榮睿等6人登記。市議員部分應選34席，共73人登記。

新竹縣：

4人登記參選縣長 共788人完成登記參選

縣長部分共有4人登記參選，全縣36席議員席次，這次有85人登記要搶攻。鄉鎮市長共37人，鄉鎮市民代表266人，村里長396人，全縣共有788人完成登記。

苗栗縣：



縣長部分共有4人登記參選，全縣38席議員席次，並分8選區，本次有72人登記競選。鄉鎮市長共44人登記；其中公館、西湖、造橋、三灣鄉4個鄉為同額選舉。

【中部】

台中市：

市長寶座3人角逐 市議員131人搶65席

有3人登記角逐市長寶座；市議員應選65席，共131人搶進。

彰化縣：

縣長爭霸戰5搶1 3人再度同場較勁

彰化縣共有5名縣長參選人。議員部分分9選區，應選54席，共88人登記參選。

南投縣：



縣長部分共有2人登記參選，全縣37席議員席次，並分8選區，本次有61人登記競選。鄉鎮市長共41人登記，256人參選鄉鎮市民代表，村里長則有528人完成登記。

雲林縣：



縣長部分共有4人登記參選，全縣43席議員席次，並分6選區，本次有75人登記競選。鄉鎮市長共56人登記。

嘉義縣：

1034人登記參選 4人角逐縣長

嘉義縣總登記人數1034人；縣長有4人登記；縣議員共有61人登記。鄉鎮市長35人登記、鄉鎮市民代表281人、村里653人，加上縣長、議員登記人數，總計1034人。

嘉義市：

市長4搶1 市議員43人爭23席

嘉義市長有4人登記參選，東、西區議員共43人登記，其中東區21人搶10席、西區22人搶13席。里長登記部分，東區69人，西區81人。

【南部】

台南市：

市長6搶1、市議員112人登記

總計登記參選市長6人、市議員13個選舉區112人登記、全市649個里有1273人登記參選里長。

高雄市：

132人選議員 左營楠梓參選爆炸18搶8

高雄市第3屆市長、議員、里長，與第2屆原住民區長、代表選舉登記今截止，市長有4人登記，議員含原民區則有132人競逐，應選66席，市議員政黨推薦共93人，無政黨推薦39，里長部分有1713人登記。

屏東縣：

共1611人登記 縣長3人登記

屏東縣長有3人登記，屏東市長則有2人登記，加上縣議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表、村里長，共1611人登記參選。其中縣議員部分共有103人登記，共分16個選區，將選出55席。鄉鎮市長有90人登記參選，鄉鎮市民代表共532人登記，將選出334席；村里長部分有883人登記，將選出463名村里長。

【東部】

宜蘭縣：



縣長部分共有5人登記參選，全縣34席議員席次，並分13選區，本次有74人登記競選。

花蓮縣：



縣長部分共有3人登記參選，全縣33席議員席次，並分10選區，本次有69人登記競選。鄉鎮市長共32人登記。

台東縣：



縣長部分共有5人登記參選，全縣30席議員席次，並分16選區，本次有68人登記競選。鄉鎮市長共43人登記，應選16人。

【外島】

澎湖縣：

百里侯寶座確定7搶1

澎湖縣長龍頭寶座之爭，今日確定7搶1的局面，創澎湖史上新高紀錄；19席縣議員之爭各選區也都參選爆炸。

連江縣：



縣長部分共有4人登記參選，全縣9席議員席次，並分4選區，本次有13人登記競選。鄉鎮市長共5人登記。

金門縣：



金門縣長部分共有6人登記參選，全縣19席議員席次，並分3選區，本次有35人登記競選。

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