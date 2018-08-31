九合一選舉登記結束 全國參選概況看這邊（持續更新）

年底大選將近，包含直轄市長、市議員及里長等地方公職人員選舉候選人登記，都在今天下午5點半截止，各縣市相關選舉參選人數的統計也陸續出爐。圖為示意圖。（資料照）
首次上稿：22:28
更新時間：23:00
〔即時新聞／綜合報導〕年底大選將近，包含直轄市長、市議員及里長等地方公職人員選舉候選人登記，都在今天下午5點半截止，各縣市相關選舉參選人數的統計也陸續出爐，中選會表示，共有2萬993位候選人完成登記，將角逐1萬1047個名額。
中選會也指出，該會及直轄市、縣市選委會將於10月16日前完成候選人資格審查，符合資格的候選人，將由直轄市、縣市選委會在10月19日辦理抽籤。目前各縣市相關統計如下：
【北部】
基隆市：
2人搶市長寶座 市議員60人登記參選爆炸
完成市長參選登記的有2人，市議員部分共有60人登記，將角逐31席議員。
台北市：
市議員登記參選爆炸 125人搶63席
市長登記參選有5人，台北市議員參選爆炸，高達125人登記角逐63席市議員，是近三屆以來參選議員人數最多的一屆，而台北市456個里的里長參選，有937人登記，比起上一屆增加56人。
新北市：
市議員應選66席 121人登記參選
市長確定由民進黨蘇貞昌、國民黨侯友宜兩強對決；市議員應選66席，共有121人登記參選。
桃園市：
市長部分共有5人登記參選，全縣63席議員席次，並分14選區，其中包含平地原住民4席、山地原住民3席，本次有130人登記競選。
新竹市：
市長選舉6人登記 市議員73人搶34席
市長選舉有林智堅、許明財和謝文進、黃源甫、李驥羣、郭榮睿等6人登記。市議員部分應選34席，共73人登記。
新竹縣：
4人登記參選縣長 共788人完成登記參選
縣長部分共有4人登記參選，全縣36席議員席次，這次有85人登記要搶攻。鄉鎮市長共37人，鄉鎮市民代表266人，村里長396人，全縣共有788人完成登記。
苗栗縣：
縣長部分共有4人登記參選，全縣38席議員席次，並分8選區，本次有72人登記競選。鄉鎮市長共44人登記；其中公館、西湖、造橋、三灣鄉4個鄉為同額選舉。
【中部】
台中市：
市長寶座3人角逐 市議員131人搶65席
有3人登記角逐市長寶座；市議員應選65席，共131人搶進。
彰化縣：
縣長爭霸戰5搶1 3人再度同場較勁
彰化縣共有5名縣長參選人。議員部分分9選區，應選54席，共88人登記參選。
南投縣：
縣長部分共有2人登記參選，全縣37席議員席次，並分8選區，本次有61人登記競選。鄉鎮市長共41人登記，256人參選鄉鎮市民代表，村里長則有528人完成登記。
雲林縣：
縣長部分共有4人登記參選，全縣43席議員席次，並分6選區，本次有75人登記競選。鄉鎮市長共56人登記。
嘉義縣：
1034人登記參選 4人角逐縣長
嘉義縣總登記人數1034人；縣長有4人登記；縣議員共有61人登記。鄉鎮市長35人登記、鄉鎮市民代表281人、村里653人，加上縣長、議員登記人數，總計1034人。
嘉義市：
市長4搶1 市議員43人爭23席
嘉義市長有4人登記參選，東、西區議員共43人登記，其中東區21人搶10席、西區22人搶13席。里長登記部分，東區69人，西區81人。
【南部】
台南市：
市長6搶1、市議員112人登記
總計登記參選市長6人、市議員13個選舉區112人登記、全市649個里有1273人登記參選里長。
高雄市：
132人選議員 左營楠梓參選爆炸18搶8
高雄市第3屆市長、議員、里長，與第2屆原住民區長、代表選舉登記今截止，市長有4人登記，議員含原民區則有132人競逐，應選66席，市議員政黨推薦共93人，無政黨推薦39，里長部分有1713人登記。
屏東縣：
共1611人登記 縣長3人登記
屏東縣長有3人登記，屏東市長則有2人登記，加上縣議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表、村里長，共1611人登記參選。其中縣議員部分共有103人登記，共分16個選區，將選出55席。鄉鎮市長有90人登記參選，鄉鎮市民代表共532人登記，將選出334席；村里長部分有883人登記，將選出463名村里長。
【東部】
宜蘭縣：
縣長部分共有5人登記參選，全縣34席議員席次，並分13選區，本次有74人登記競選。
花蓮縣：
縣長部分共有3人登記參選，全縣33席議員席次，並分10選區，本次有69人登記競選。鄉鎮市長共32人登記。
台東縣：
縣長部分共有5人登記參選，全縣30席議員席次，並分16選區，本次有68人登記競選。鄉鎮市長共43人登記，應選16人。
【外島】
澎湖縣：
百里侯寶座確定7搶1
澎湖縣長龍頭寶座之爭，今日確定7搶1的局面，創澎湖史上新高紀錄；19席縣議員之爭各選區也都參選爆炸。
連江縣：
縣長部分共有4人登記參選，全縣9席議員席次，並分4選區，本次有13人登記競選。鄉鎮市長共5人登記。
金門縣：
金門縣長部分共有6人登記參選，全縣19席議員席次，並分3選區，本次有35人登記競選。