新北市議員應選66席 121人登記參選

2018-08-31 21:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市選舉委員會今（31）日完成市長、市議員參選登記作業，市長確定由民進黨蘇貞昌、國民黨侯友宜兩強對決；市議員應選66席，共有121人登記參選；其中，第2選區（新莊、泰山、五股、林口）參選爆炸，應選11席，有24人登記；第4選區（板橋）應選9席，有18人登記，兩個選區競爭相當激烈。

登記參選名單如下：

第1選區（石門、三芝、淡水、八里）應選4席：陳靜儀、鄭戴麗香、蔡錦賢、呂孫福、鄭宇恩、陳偉杰、呂鈞鴻，共7人登記。

第2選區（新莊、泰山、五股、林口）應選11席：林一郎、何淑峯、唐聖捷、胡世和、施嘉榮、賴秋媚、陳文治、張志宏、張中韋、林麗容、張舒婷、陳科名、蔣根煌、鍾宏仁、蔡健棠、賈伯楷、黃林玲玲、陳明義、黃偉榮、張晉婷、蔡淑君、朱約翰、劉欣宜、宋明宗，共24人登記。

第3選區（蘆洲、三重）應選9席：林永鴻、陳志明、邱婷蔚、李余典、李翁月娥、顏群晃、李坤城、王威元、蔡明堂、彭佳芸、黃桂蘭、董俊良、李倩萍、翁麗淑、陳啟能，共15人登記。

第4選區（板橋）應選9席：彭盛韶、廖裕德、黃俊哲、周勝考、王淑慧、李婉鈺、林國春、戴瑋姍、何博文、劉美芳、葉元之、阮橋本、曾煥嘉、丁睿昇、石一佑、王汝聰、張淑惠、吳炳輝，共18人登記。

第5選區（中和）應選6席：蔡宗霖、邱烽堯、張維倩、金瑞龍、張祐銓、林秀惠、游輝宂、張志豪、陳錦錠、蔡明璋，共10人登記。

第6選舉區（永和）應選3席：連斐璠、許昭興、羅文崇、陳鴻源，共4人登記。

第7選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）應選10席：蘇泓欽、彭成龍、廖宜琨、鄭志宏、林銘仁、林金結、王明麗、曾進益、洪佳君、高敏慧、陳世榮、黃永昌、歐金獅、江怡臻、張昭隆，共15人登記。

第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）應選5席：曾柏瑜、陳永福、陳儀君、吳柏瑋、金中玉、廖筱清、劉哲彰、唐慧琳，共8人登記。

第9選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區）應選1席：林裔綺、李仁林、謝簡，共3人登記。

第10選區（金山、萬里、汐止）應選4席：黃智姍、張錦豪、李忠寶、廖先翔、唐瓔庭、白珮茹、黃瑞傳、周雅玲，共8人登記。

第11選區（平地原住民）應選3席：宋雨蓁Nikar·Falong、忠仁·達祿斯、蘇錦雄Paylang·Caya、楊春妹、張天明、達佶祐·卡造Takiyo·Kacaw，共6人登記。

第12選區（山地原住民）應選1席：馬見Lahuy·Ipin、寶杜·巴燕Bawtu·Payen、王建章，共3人登記。