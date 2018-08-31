今年縣市長選舉93人參選 比4年前84人還多

直轄市長與縣、市長成功登記參選名單。（本報製表）

2018-08-31 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕今年11月9合1大選登記日從27日起，至今（31）日截止，各縣市長登記參選人達到93人，比2014年9合1大選縣市長登記參選的84人還多，本次7個直轄市共有27個登記參選人，二級行政區、15個縣市則有66人登記參選。

各政黨若超過1人有意願參選縣市長，須先領表參加黨內初選換取提名機會，初選通常由各黨之選務機關辦理，以電話民調方式徵詢民眾投票意願，民調高者勝出並獲得提名權；無黨籍參選人則須在繳交參選登記表時，同時附上200萬元保證金。

各地選務委員會自本月27日開放登記縣市長參選，並於31日結束受理登記，中選會及直轄市、縣市選委會將於10月16日前完成候選人資格審查，符合資格的候選人，將由直轄市、縣市選委會在10月19日辦理抽籤，並將於11月24日舉行第7屆直轄市長選舉、第18屆縣市長選舉。

當選人將於開票後隔月25日，也就是行憲紀念日（耶誕節）當天就任，落選人若票數與當選人有千分之三內的差距，可向管轄法院聲請部分或全部驗票，且於20日內完成計票，聲請人須繳交每票3元之保證金，若未改變選舉結果保證金不退還。

目前一級行政區、各直轄市完成登記的參選人數，分別為台北市5人、新北市2人、桃園市5人、台中市3人、台南市6人、高雄市4人、基隆市2人，共27人。

二級行政區、各縣、市完成登記的參選人數分別為新竹縣4人、新竹市6人、苗栗縣4人、彰化縣5人、南投縣2人、雲林縣4人、嘉義縣4人、嘉義市4人、屏東縣3人、宜蘭縣5人、花蓮縣3人、台東縣5人、金門縣6人、澎湖縣7人、連江縣4人，共66人。

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各地縣市長成功登記之參選人名單如下：

一級行政區

基隆市：

林右昌（民）、謝立功（國）

台北市：

柯文哲（無）、丁守中（國）、姚文智（民）、李錫錕（無）、吳蕚洋（無）

新北市：

蘇貞昌（民）、侯友宜（國）

桃園市：

鄭文燦（民）、陳學聖（國）、楊麗環（無）、朱梅雪（無）、吳富彤（無）

台中市：

林佳龍（民）、盧秀燕（國）、宋原通（無）

台南市：

林義豐（無）、黃偉哲（民）、高思博（國）、許忠信（無）、蘇煥智（無）、陳永和（無）

高雄市：

蘇盈貴（無）、韓國瑜（國）、璩美鳳（無）、陳其邁（民）

二級行政區

新竹縣：

徐欣瑩（民國）、鄭朝方（民）、楊文科（國）、葉芳棟（無）

新竹市：

林智堅（民）、許明財（國）、謝文進（無）、黃源甫（無）、李驥羣（無）、郭榮睿（無）

苗栗縣：

徐定禎（無）、徐耀昌（國）、朱泰平（無）、黃玉燕（無）

彰化縣：

洪敏雄（無）、魏明谷（民）、黃文玲（無）、王惠美（國）、白雅燦（無）

南投縣：

洪國浩（民）、林明溱（國）

雲林縣：

李進勇（民）、張麗善（國）、林佳瑜（無）、王麗萍（無）

嘉義縣：

翁章梁（民）、吳育仁（國）、吳芳銘（無）、林國龍（無）

嘉義市：

涂醒哲（民）、黃敏惠（國）、蕭淑麗（無）、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無）

屏東縣：

潘孟安（民）、李鎔任（無）、蘇清泉（國

宜蘭縣：

陳歐珀（民）、林姿妙（國）、林信華（無）、陳秋境（無）、林錦坤（無）

花蓮縣：

劉曉玫（民）、徐榛蔚（國）、黄師鵬（無）

台東縣：

彭權國（無）、饒慶鈴（國）、劉櫂豪（民）、黃裕斌（無）、鄺麗貞（無）

金門縣：

洪志恒（金門高粱黨）、陳福海（無）、楊鎮浯（國）、謝宜璋（無）、洪和成（無）、汪承樺（教科文預算保障e聯盟）

澎湖縣：

陳光復（民）、賴峰偉（國）、陳大松（無）、鄭清發（無）、吳政隆（無）、呂華苑（無）、翁珍聖（無）