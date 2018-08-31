新竹縣5合1 共788人完成登記參選

新竹縣選委會主委邱鏡淳今晚檢視整個縣議員的參選狀況，對今年各選區的參選爆炸，也忍不住咋舌。（記者黃美珠攝）

2018-08-31 20:53

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣年底5合1大選參選登記今天截止，5天下來，縣長部分共有4人登記參選，除了大家熟知的民國黨徐欣瑩、民進黨鄭朝方、以及今天下午最後登記的國民黨楊文科外，4年前也選過縣長的無黨籍機械加工廠負責人葉芳棟這次再捲土重來，使得原以為國民黨立委林為洲退選後的三強鼎立局面，如今再添1雄的變數。

至於全縣36席議員席次，這次有85人登記要搶攻。不過鄭朝方的堂兄弟、現任竹東鎮代會副主席鄭朝日，因先於昨天登記要拚鎮代連任，今天傍晚，其妻在新竹縣選委會門外又躊躇很久，最後趕在登記截止的「關門時間」前辦妥參選縣議員的登記，所以經縣選委會初步檢視後判定2頭都失格。

此外，最近捲入新豐竹北區域垃圾掩埋場偷倒弊案而被收押的新豐鄉長徐茂淦，原本2任鄉長期滿後要再回鍋議會，因本案被押後，昨天獲釋，今天並未登記參選縣議員，以致新豐所屬的縣議員第3選區，這次將呈4搶3局面。

新竹縣選委會主委邱鏡淳今宣布，從8月27日起到31日為止，新竹縣5合1選舉的登記人數分別是：縣長4人，議員包含鄭朝日在內有85人，鄉鎮市長共37人，鄉鎮市民代表266人，村里長396人，全縣有788人完成登記。

邱鏡淳逐一檢視縣議員登記情況時說，今年參選爆炸，最年輕的是竹北選區林禹佑，他是現任議員林保光的兒子，年僅28歲。最年長的，則是關西所屬第4選區、要連任的嚴永秋，70歲了，但服務熱忱不減。

另外，今年新竹縣參政政黨可見傳統的國、民2大政黨外，勞動黨、民國黨、樹黨、綠黨、時代力量都不缺席，但最多參選人選擇的還是「無黨」！