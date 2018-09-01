東縣議員選舉 無黨加5黨共68人搶30席

台東縣議員參選爆炸，民眾關心。（記者張存薇攝）

2018-09-01 10:13

［記者張存薇／台東報導］台東縣議員下屆選舉共有68人登記搶30席，選舉爆炸，還呈現百家爭鳴情況，無黨籍登記人數最多，高達30人，國民黨籍29人，民進黨也一口氣推出4人參選，時代力量及親民黨各推2人，信心希望聯盟有1人。

台東縣議員共30席，第1選區議員田石雄因病過世，現有29席，包括國民黨25席、無黨籍3席，民進黨1席。現任議員中，包括議長饒慶鈴轉戰縣長，議員洪宗楷、劉純歌、胡秋金、謝賢裕分別參選台東市長、東河鄉長及延平鄉長、綠島鄉長，關山鎮議員張萬生「退休」未登記、第1選區王飛龍交棒女兒王文怡參選，其餘22位議員都要爭取連任。

而這次登記68人中，無黨籍高達30人，其次為國民黨29人，民進黨第1選區共派出黃治維、張裴㻙、林献堯3人參選，第3選區也由行政院東部聯合服務中心副執行長田永彥妻子鄭惠文出征，時代力量分別在平地原住民議員第8、11選區派出林淑玲及陳珊珊兩人參選，親民黨則在平原議員第8選區派出前立委林正二女兒林昊宜、山地原住民議員第16選區黃碧妹，前布農族族群委員伊藍．明基努安則代表信心希望聯盟在12選區參選。