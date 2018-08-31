高市132人選議員 左營楠梓參選爆炸18搶8

高市有132人登記參選下屆議員，比上屆117人多。（記者王榮祥攝）

2018-08-31 20:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市第3屆市長、議員、里長，與第2屆原住民區長、代表選舉登記今截止，市長有4人登記，議員含原民區則有132人競逐，比上屆117人多，其中左營、楠梓區參選大爆炸，18人搶8席。

4位市長參選人依照登記順序為蘇盈貴（無）、韓國瑜（國民黨）、璩美鳳（無）、陳其邁（民進黨）。

市議員共132人登記、應選66席，四選區（左營楠梓）參選人數最多、18搶8，其次為十選區（小港前鎮）17搶8、九選區（鳳山）16搶8。

若以席次與參選者比例換算，十三區（原住民區、那瑪夏）4選1最激烈，六選區（旗津鼓山鹽埕）11選4激烈度居次。

各選區登記情況：一區6（登記）選3（席），二區6選3，三區7選5，四區18選8，五區10選5，六區11選4，七區12選8，八區9選6，九區16選8，十區17選8，十一區9選4，十二區3選1，十三區4選1，十四區2選1，十五區2選1。

市議員政黨推薦共93人，民進黨38、國民黨37、親民黨3、台灣團結聯盟3、時代力量3、信心希望聯盟1、基進黨5、無黨團結聯盟3，無政黨推薦39。

原民區長部分，茂林區2搶1，桃源區2搶1，那瑪夏區5搶1﹔原民區代表，茂林區一選區6（登記）選4（席）、二區6選2，桃源區一選區12選5、二選區6選2，那瑪夏區一選區7選4、二選區5選3。

里長部分有1713人登記（共891里），其中鳳山區中正里7人競爭最激烈，旗山區永和里6人登記居次。