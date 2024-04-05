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花蓮強震》全國10死、1133人受傷、10人失聯 受困681人陸續撤離

直升機載送災區民眾撤離。（中央災害應變中心提供）

直升機載送災區民眾撤離。（中央災害應變中心提供）

2024/04/05 20:36

首次上稿 20:09
更新時間 20:36（失聯人數減少、受困人數重新清點增加）

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮強震截至今天晚間8點，累計造成10死、1133人受傷、10人失聯以及681人受困；其中搜救人員在砂卡礑步道發現2具遺體，因天候不佳且有餘震碎石，搜救人員暫時撤回，暫不列入死亡名單，而原本失聯加拿大籍1人、洛韶及洛韶慈惠堂共3人，均已聯繫上安全無虞，另獲報1人在合流綠水露營區附近失聯。

中央災害應變中心統計，目前失聯為國人8人外籍2人共10人，包括砂卡礑步道6人（其中2大3小為1家人，另1女為獨攀）；中和礦區1人，目前道路坍崩無法進入搜救；新加坡人持澳洲護照2人及合流綠水露營區1人，由花蓮縣消防局定位中。

中央災害應變中心指出，目前受困681中，天祥晶英酒店496人，而天祥往武嶺方向已可駕車通行，但交通部表示將明上午確認安全無虞後再放行，天祥活動中心54人、天祥郵局9人、天祥天主堂22人、台電天祥站4人、西寶國小 84 人、祥德寺12人。

統計全國總災情為2694件，包括路樹倒塌14件，廣告招牌19件，道路、隧道77件，橋梁26件，鐵路、高鐵、捷運4件，積淹水7件，土石25件，建物毀損813件，水利設施4件，民生、基礎設施532件，車輛、交通事故18件，環境污染5件，火災9件，其他1141件，疏散撤離1728人、收容安置27處522人。

直升機載災區民眾撤離。（中央災害應變中心提供）

直升機載災區民眾撤離。（中央災害應變中心提供）

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