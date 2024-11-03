中共前高官文膽王友群13面向分析：習近平下場恐不妙

流亡美國的中共中紀委監察部前官員王友群2日撰文分析指出，各種跡象顯示，中共總書記習近平陷入空前的執政危機，並從13個面向分析，習因樹敵太多，最終結局恐不妙。 （美聯社資料照）

2024/11/03 14:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕流亡美國的中共中紀委監察部前官員、前中紀委書記尉健行的撰稿人王友群2日撰文分析指出，各種跡象顯示，中共總書記習近平陷入空前的執政危機，並從13個面向分析，習因樹敵太多，最終結局恐不妙。

文章指出，中共自1921年成立至今，歷經12任總書記，分別是：陳獨秀、瞿秋白、向忠發、博古、張聞天、毛澤東、華國鋒、胡耀邦、趙紫陽、江澤民、胡錦濤、習近平。習之前的11任中共總書記最終結局都不好，例如、瞿秋白、向忠發遭當時的國民黨政府「就地槍決」，華國鋒、胡耀邦、趙紫陽3人都被鄧小平找藉口趕下台。

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習近平是2012年在中共十八大上成為中共總書記的，至今已在位12年，並在中共20大後「三連任」，成為1978年中共實行改革開放46年來唯一三連任的中共黨政軍最高領導人，但習的地位不是更穩固了，而是處境更危險了。

文章分析，習上台以來樹敵太多，並從13個面向分析了習的處境。第1，中共20大前，習上台10年（2012-2022年），查辦了570多位副省部級以上高官及其他中管官員。這些高官的親友及其後台老闆，都想把習趕下台。

第2，中共20大結束2年多，習又查辦了一批他親自提拔重用的黨政軍高官。這些被查辦的高官親友，也都加入到反習行列。第3，習上台後，先是查辦江澤民派系的高官。雖然江已死，但以曾慶紅為首的江派，也伺機反習。第4，習上台後，以「反貪腐打虎」的名義抓了一批「軍老虎」，都成了習的反對派。他隨時都擔心發生兵變。

第5，習在20大上，將以胡錦濤為首的中共團派勢力「團滅」，團派也成了習的反對派。第6，習查辦了鄧小平的外甥女婿吳小暉。鄧小平家族、懷念鄧「改革開放」的許多人，都成了習的反對派。第7，懷念胡耀邦、趙紫陽的各階層人士，也成了習的反對派。

第8，當年支持習上位的紅二代，被習排除在中共核心權力圈之外，也成了習的反對派。第9，在中共政府內部支持李克強的人，懷念李克強的各階層人士，也成了習的反對派，第10，習對一批民營企業家持續打壓，將這些人也推到了習的對立面。

第11，習對新疆、西藏、內蒙古、香港的高壓政策，以及對人權律師、金融難民、失業工人、失地農民、退伍老兵、參與「白紙運動」的大學生、敢講真話的大學教授、公民記者、異議者等的高壓，也為習積聚了一大批反對者。第12，民間反習人群不斷擴大。習隨時擔心發生民變。第13，習在國際上大搞「戰狼外交」，在世界各國也有一批反對者。

文章總結，習的高危險處境從習在國內視察和到國外訪問的安保中可以看得一清二楚。中共對習的安保一年比一年嚴，大有滿眼是敵、風聲鶴唳、草木皆兵的架式。從上面13點看，習的最終結局可能很不好。

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