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    是被害人也是嫌犯！南警破獲「錯綜複雜」詐欺案

    葉男陷入愛情詐騙成為車手，幫詐團提取他人贓款60萬，警一分局東門所長陳宗鑫（右一）攔截揭露錯綜複雜的騙局。（民眾提供）

    葉男陷入愛情詐騙成為車手，幫詐團提取他人贓款60萬，警一分局東門所長陳宗鑫（右一）攔截揭露錯綜複雜的騙局。（民眾提供）

    2024/11/02 15:24

    〔記者王捷／台南報導〕南警一分局攔截一件錯綜複雜的詐欺案，扣押60萬現金。單身的葉姓車手，是感情詐騙的被害人，被騙去提馮姓上班族被騙的贓款，馮男則是投資遭詐，又遇上詐團假扮的「討債集團」二度上當，損失高達156萬元。

    昨日上午，南市警一分局東門派出所接獲東門路的銀行行員通報，指稱46歲的葉男準備將60萬元匯至一個陌生帳戶，行員覺得情況可疑，立即通知警方。東門所員警陳宗廷、洪明發趕到現場，詢問後發現，葉男聲稱匯款是為了購買虛擬貨幣，但無法具體說明資金來源。

    經所長陳宗鑫深入追查，原來葉男認識了「女網友」，陷入愛情詐騙，詐團成員誘使葉男提供自己與胞弟的銀行帳戶給詐騙集團運用，甚至依詐團指示進行取款、轉帳操作，不知不覺成為詐騙的工具。

    當天葉男準備匯出的60萬元，是詐騙集團從馮姓男子騙來的款項，該款已先行轉入葉男胞弟名下帳戶，險些被再度轉移，所幸行員機警，及時通報讓警方成功攔截。

    而另一位受害人馮姓男子則是因投資失利遭詐騙集團騙去巨款，求償心切的他不甘心損失，於是上網尋求協助，卻意外遭遇詐騙集團假扮的討債公司。該集團以能「追回款項」為餌，誘使馮男再度匯款，結果再次受騙上當，前後被騙金額累計達156萬元，其中96萬元已匯入葉男名下帳戶。

    警方隨後協助馮男報案，並依詐欺罪及洗錢防制法將葉男移送法辦，葉男胞弟也成共犯。警方強調，網路投資和討債服務等虛假邀約充滿風險，民眾應保持高度警覺，避免成為詐騙集團的目標。如遇可疑情況，務必撥打165防詐騙專線或110報案，共同防範詐騙事件的發生。

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