當共諜被追繳415萬退俸 前中校朱孟澤聲請釋憲被駁回

軍事情報局前中校朱孟澤不服被追繳415萬退俸，聲請釋憲被駁。（資料照）

2024/11/02 15:51

〔記者陳彩玲／台北報導〕軍事情報局前中校朱孟澤，任內期間洩漏情報人員相關軍事機密，判刑3年半定讞，並遭軍方追繳已支領的退休金、優存利息，共415萬餘元，朱男不服提起行政訴訟，已於前年敗訴確定，他另聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

朱男主張，最高行政法院不當適用國家安全法，增加人民於行為時無法預測的法律義務，與憲法的法治國原則、法律不溯及既往原則有違，其已支領的退休金、優存利息無需繳回，聲請裁判憲法審查。

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憲法法庭審查後認為，朱男的主張難認已具體敘明該確定終局判決，有何牴觸憲法規定或原理原則之處，導致侵害其憲法上權利，以一致決裁定不受理。

朱男被查出2013年12月至2014年7月間，將執掌的情報協助人員的帳戶名稱、帳號及工作費帳戶等機密資料，洩漏給軍情局退休上校林翰，隨即於2015年7月退伍。最高法院2020年1月依違反陸海空軍刑法的「洩漏職務上軍事情報罪」，將他判刑3年6月定讞。

此外，陸軍司令部也依國家安全法規定，追繳朱男已支領退休金、優存利息，共415萬餘元，但朱不服提起訴願遭駁回，另打行政訴訟，主張處分不合法應撤銷， 仍於前年遭最高行政法院判敗訴確定。

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