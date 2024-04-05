花蓮強震》中央捐款專戶累計逾6500萬元 日本也可匯款！

截至今天下午4點，中央捐款專戶累計收到愛心款項已超過6500萬元。（衛福部提供）

2024/04/05 18:07

〔記者邱芷柔／台北報導〕為結合政府及民間力量協助花蓮受災民眾，衛福部轄下公設財團法人賑災基金會，開放3大管道「銀行匯款、集資平台、LinePay」4日起接受外界捐款，截至今（5日）下午4點，累計收到的愛心款項已超過6500萬元。

賑災基金會「0403花蓮震災募款專案」自4日開辦，同日晚間7點挖貝、LINE Pay線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入。截至5日下午4點，收到愛心款項合計約6590萬元，包括土地銀行帳戶1398萬7450元、挖貝集資平台專案1234萬6136元、LINE Pay愛心捐款3957萬1400元。

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基金會指出，由於媒體報載日本對此次花蓮地震關心情切，許多日人希望可以盡一份心力。賑災基金會特別與台灣土地銀行確認日文版的外匯欄位訊息，供欲捐款的日人參考。

外匯資訊如下：

International currency donations

海外の人々が寄付を希望する場合、外国為替関連の情報は次のとおりです

1.SWIFT CODE（SWIFTコード）：「LBOTTWTP102」。

2.NAME（受取人口座名義）：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.（受取人店番号-口座番号）：「102-005-19895-7」

4.BANK NAME（受取人取引銀行名・支店名）：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS（支店住所）：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

國內捐款方式：

一、匯款，戶名：財團法人賑災基金會，銀行名稱：土地銀行 長春分行（005），銀行帳號：102-005-19895-7。

二、挖貝集資平台：（https://wabay.tw/projects/0403twhl_earthquake?locale=zh-TW），可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費30元。

三、LINE Pay 捐款帳戶：進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

基金會表示，「0403花蓮震災援助專案」經衛部救字第1121362848號函核發勸募許可，專案勸募期間為113年4月4日至5月3日止，為期一個月，另線上捐款關帳時間分別為挖貝4月30日、LINE Pay 5月2日，捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供。另為解答捐款民眾相關疑問，專線電話（02）7751-6306，將自4月6日起每日上午9點至晚間9點提供服務。

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