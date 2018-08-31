台北市議員登記參選爆炸 125人搶63席

台北市選舉委員會受理市長、市議員、里長登記參選。（記者蔡亞樺攝）

2018-08-31 21:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年底九合一選舉從本月27日開放登記參選至今日下午5點半，台北市選舉委員會統計，市長登記參選有5人，台北市議員參選爆炸，高達125人登記角逐63席市議員，是近三屆以來參選議員人數最多的一屆，而台北市456個里的里長參選，有937人登記，比起上一屆增加56人。

無黨籍台灣大學教授李錫錕在登記首日，搶得頭香登記參選市長，同一天丁守中在前總統馬英九、自家議員陪同下登記；29日姚文智在民進黨秘書長洪耀福等人陪同登記。柯文哲則在30日獨自一人登記，在兆豐產物保險公司任職的經理吳萼洋也現身登記，成為第5位市長候選人。

市選會統計，台北市議員登記參選的國民黨籍33人最多，其次是民進黨籍與無黨籍各27人，新黨7人、時代力量與社會民主黨各5人、親民黨與樹黨各4人、基進黨與中華民族致公黨各2人，民國黨、台聯、中華統一促進黨、人民民主黨、新政世紀黨、愛心黨、左翼聯盟、公民黨、中國民主進步黨各1人。

至於市議員參選年齡部份，今年平均參選年齡為45歲，其中81年次的社民黨中正萬華區候選人最年輕許菡芸，年僅26歲，最年長候選人則為國民黨現任內湖南港區議員陳義洲，今年66歲。

今年登記參選市議員有125人，比起2014年有108人、2010年則有103人，都還多；里長的部分，今年有937人登記參選，比起上一屆881人，增加56人之多，但比起2010年953人參選里長略少。