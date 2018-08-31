蔡仁堅未現身登記 新竹市長選舉三雄爭霸

新竹市長選舉今天下午5點半截止登記，確定有6人登記，外傳前市長蔡仁堅會登記，但最後並未現身。（記者洪美秀攝）

2018-08-31 18:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市年底市長、市議員和里長三合一選舉今天是參選人登記截止日，其中市長選舉有林智堅、許明財和謝文進、黃源甫、李驥羣、郭榮睿等6人登記，前市長蔡仁堅原外傳會登記參選市長，但最後並未現身。市議員選舉則呈參選爆炸情形，第10屆市議員應選34席，共73人登記，其中新人輩出、各政黨及無黨籍都有多人登記參選。

新竹市長選舉今天有無黨籍黃源甫、李驥群和郭榮睿等3人登記，醫界出身的黃源甫曾參選東區市議員和竹市立委都落敗，此次以白色力量為訴求，政治素人李驥群是香山人，以愛鄉愛竹市為訴求，政治素人的郭榮睿也登記參選。

外傳前市長蔡仁堅會登記參選市長，但到最後一刻都未現身，也讓竹市的市長選舉形成現任市長林智堅、前市長許明財與現任市議會議長謝文進三雄爭霸態勢。

年底新竹市長選舉，代表民進黨爭取連任的市長林智堅與國民黨重披戰袍的前市長許明財，加上無黨籍新竹市議會議長謝文進都各擁支持者，林智堅擁現任行政資源加上高民調，主打政績政見。而許明財則號召藍軍歸隊及訴求竹市藍天再現，無黨籍議長謝文進則以打破「飾」政為訴求，三陣營各據一方，讓年底的市長選舉確定是「三雄爭霸」局面。

而第10屆新竹市議員選舉則呈現參選爆炸情形，應選34席，有73人登記，其中東區應選12席、有23人登記，南區應選4席、有9人登記，西區應選2席、有6人登記，北區應選9席、有18人登記，香山區應選6席、有14人登記，平地原住民區應選1席、有3人登記。在政黨部分，國民黨20人、民進黨12人、綠黨5人、時代力量4人、親民黨1人、無黨籍31人。