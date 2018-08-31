嘉義縣1034人登記參選 4人角逐縣長

年底多合一選舉登記到今天傍晚5點半截止，嘉義縣總登記人數1034人，其中有4人參選縣長。圖為嘉義縣縣選舉委員會。（記者曾迺強攝）
〔記者曾迺強／嘉義報導〕年底多合一選舉登記到今天傍晚5點半截止，嘉義縣總登記人數1034人；嘉義縣長有4人登記；縣議員第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山）14人搶7席，堪稱一級戰區。
嘉義縣長選舉由溪口鄉民、無黨籍的林國龍搶頭香第一個登記；宣布退出民進黨的副縣長吳芳銘、民進黨提名縣長參選人翁章梁在第二天先後登記，吳芳銘說，將以對人民有利的方式讓嘉縣改變，翁章梁則按既有節奏，爭取選民認同；國民黨提名的吳育仁今天在中埔鄉成立競選總部，訴求農產外銷掛保證、為老車爭取權益。
嘉義縣選委會統計，議員共有61人登記：第一選區（太保、水上、鹿草）11人選7席、第二選區（民雄、新港）9人選7席、第三選區（溪口、大林、梅山）8人選5席、第四選區（朴子、東石、六腳）11人選7席、第五選區（布袋、義竹）6人選3席、第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山）14人選7席、第七選區（山地原住民）2人選1席。
原本力拚竹崎鄉長的王焜玄，經過協調後，登記參選議員。18個鄉鎮市長部分，大林鎮、溪口鄉分別有4人登記，相對激烈；大林鎮方面，鎮民代表陳春一為了向鄉親展現參選決心，首日上午完成登記，代理鎮長葉和平則力拚真除，前媒體人簡志偉、留美博士的政治素人曾明宗也都登記角逐鎮長寶座。太保、布袋、六腳、東石、鹿草、番路、阿里山出現同額競選局面。
嘉縣鄉鎮市長35人登記、鄉鎮市民代表281人、村里653人，加上縣長、議員登記人數，總計1034人；其中，六腳鄉崩山村謝英彬已當了11屆、45年的村長伯，是嘉縣最資深村長，下屆無人與他競爭。
嘉義縣長參選人登記一覽表
|黨籍
|姓名
|無
|林國龍
|無
|吳芳銘
|民主進步黨
|翁章梁
|中國國民黨
|吳育仁
嘉義縣議員參選人登記一覽表
|選舉區
|黨籍
|姓名
|第一選區（太保、水上、鹿草）
|無
|董國誠
|無
|楊秀琴
|民主進步黨
|黃榮俊
|民主進步黨
|戴光宗
|中國國民黨
|王啟澧
|中國國民黨
|詹琬蓁
|民主進步黨
|林沐惠
|民主進步黨
|林緗亭
|無
|吳建霖
|無
|黃榮杰
|無
|賴瓊如
|第二選區（民雄、新港）
|民主進步黨
|黃芳蘭
|民主進步黨
|林秀琴
|無
|陳文忠
|無
|黃嘉寬
|民主進步黨
|林淑完
|民主進步黨
|葉孟龍
|無
|陳福成
|無
|賴朝崙
|中國國民黨
|林于玲
|第三選區（溪口、大林、梅山）
|民主進步黨
|郭芳宜
|無
|趙麗娜
|民主進步黨
|劉雅文
|無
|劉宏文
|民主進步黨
|許有疆
|中國國民黨
|吳思蓉
|中國國民黨
|陳信文
|無
|陳志明
|第四選區（朴子、東石、六腳）
|無
|陳崇榮
|民主進步黨
|黃鉦凱
|中國國民黨
|李國勝
|無
|蔡奇璋
|無
|姜梅紅
|民主進步黨
|蔡鼎三
|無
|黃奕瑄
|民主進步黨
|陳怡岳
|無
|陳晉豪
|無
|呂文正
|民主進步黨
|黃嫈珺
|第五選區（布袋、義竹）
|無
|黃金茂
|民主進步黨
|翁聰賢
|民主進步黨
|蔡瑋傑
|中國國民黨
|蔡信典
|無
|李志榮
|無
|翁侑君
|第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山）
|無
|龔良榮
|無
|凃文以
|無
|侯清河
|民主進步黨
|張明達
|民主進步黨
|陳柏麟
|無
|林琨閔
|無
|莊竣傑
|民主進步黨
|羅士洋
|無
|王焜玄
|無
|王清美
|中國國民黨
|邱銀海
|中國國民黨
|詹黃素蓮
|民主進步黨
|張貴忠
|無
|何子凡
|第七選區（山地原住民）
|民主進步黨
|石信忠
|無
|武清山
嘉義縣18鄉鎮市長參選人登記一覽表
|選舉區
|黨籍
|姓名
|太保市
|民主進步黨
|黃榮利
|朴子市
|民主進步黨
|黃基全
|無
|吳品叡
|無
|黃福卿
|布袋鎮
|民主進步黨
|陳鳳梅
|大林鎮
|無
|陳春一
|民主進步黨
|葉和平
|無
|簡志偉
|無
|曾明宗
|民雄鄉
|無
|許能通
|民主進步黨
|何嘉恒
|溪口鄉
|無
|陳世楓
|無
|詹金繪
|無
|王梅蜂
|無
|孫維聰
|新港鄉
|民主進步黨
|林茂盛
|無
|馬瑞駿
|六腳鄉
|民主進步黨
|陳川崎
|東石鄉
|無
|林佳瑩
|義竹鄉
|民主進步黨
|黃阿家
|無
|顏蔡淑惠
|鹿草鄉
|民主進步黨
|楊秀玉
|水上鄉
|民主進步黨
|劉敬祥
|中國國民黨
|陳德榮
|中埔鄉
|無
|蘇佳男
|民主進步黨
|李碧菁
|竹崎鄉
|民主進步黨
|曾亮哲
|中國國民黨
|吳金輝
|無
|溫良恭
|梅山鄉
|無
|林俊謀
|民主進步黨
|黃世裕
|番路鄉
|民主進步黨
|林清根
|大埔鄉
|無
|王國波
|無
|吳明勳
|阿里山鄉
|無
|杜力泉
記者曾迺強／整理製表
資料來源：嘉義縣選舉委員會，依登記順序排列。