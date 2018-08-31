嘉義縣1034人登記參選 4人角逐縣長

年底多合一選舉登記到今天傍晚5點半截止，嘉義縣總登記人數1034人，其中有4人參選縣長。圖為嘉義縣縣選舉委員會。（記者曾迺強攝）

2018-08-31 20:56

〔記者曾迺強／嘉義報導〕年底多合一選舉登記到今天傍晚5點半截止，嘉義縣總登記人數1034人；嘉義縣長有4人登記；縣議員第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山）14人搶7席，堪稱一級戰區。

嘉義縣長選舉由溪口鄉民、無黨籍的林國龍搶頭香第一個登記；宣布退出民進黨的副縣長吳芳銘、民進黨提名縣長參選人翁章梁在第二天先後登記，吳芳銘說，將以對人民有利的方式讓嘉縣改變，翁章梁則按既有節奏，爭取選民認同；國民黨提名的吳育仁今天在中埔鄉成立競選總部，訴求農產外銷掛保證、為老車爭取權益。

嘉義縣選委會統計，議員共有61人登記：第一選區（太保、水上、鹿草）11人選7席、第二選區（民雄、新港）9人選7席、第三選區（溪口、大林、梅山）8人選5席、第四選區（朴子、東石、六腳）11人選7席、第五選區（布袋、義竹）6人選3席、第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山）14人選7席、第七選區（山地原住民）2人選1席。

原本力拚竹崎鄉長的王焜玄，經過協調後，登記參選議員。18個鄉鎮市長部分，大林鎮、溪口鄉分別有4人登記，相對激烈；大林鎮方面，鎮民代表陳春一為了向鄉親展現參選決心，首日上午完成登記，代理鎮長葉和平則力拚真除，前媒體人簡志偉、留美博士的政治素人曾明宗也都登記角逐鎮長寶座。太保、布袋、六腳、東石、鹿草、番路、阿里山出現同額競選局面。

嘉縣鄉鎮市長35人登記、鄉鎮市民代表281人、村里653人，加上縣長、議員登記人數，總計1034人；其中，六腳鄉崩山村謝英彬已當了11屆、45年的村長伯，是嘉縣最資深村長，下屆無人與他競爭。

嘉義縣長參選人登記一覽表

黨籍 姓名
林國龍
吳芳銘
民主進步黨 翁章梁
中國國民黨 吳育仁

嘉義縣議員參選人登記一覽表

選舉區 黨籍 姓名
第一選區（太保、水上、鹿草） 董國誠
楊秀琴
民主進步黨 黃榮俊
民主進步黨 戴光宗
中國國民黨 王啟澧
中國國民黨 詹琬蓁
民主進步黨 林沐惠
民主進步黨 林緗亭
吳建霖
黃榮杰
賴瓊如
第二選區（民雄、新港） 民主進步黨 黃芳蘭
民主進步黨 林秀琴
陳文忠
黃嘉寬
民主進步黨 林淑完
民主進步黨 葉孟龍
陳福成
賴朝崙
中國國民黨 林于玲
第三選區（溪口、大林、梅山）   民主進步黨 郭芳宜
趙麗娜
民主進步黨 劉雅文
劉宏文
民主進步黨 許有疆
中國國民黨 吳思蓉
中國國民黨 陳信文
陳志明
第四選區（朴子、東石、六腳） 陳崇榮
民主進步黨 黃鉦凱
中國國民黨 李國勝
蔡奇璋
姜梅紅
民主進步黨 蔡鼎三
黃奕瑄
民主進步黨 陳怡岳
陳晉豪
呂文正
民主進步黨 黃嫈珺
第五選區（布袋、義竹） 黃金茂
民主進步黨 翁聰賢
民主進步黨 蔡瑋傑
中國國民黨 蔡信典
李志榮
翁侑君
第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山） 龔良榮
凃文以
侯清河
民主進步黨 張明達
民主進步黨 陳柏麟
林琨閔
莊竣傑
民主進步黨 羅士洋
王焜玄
王清美
中國國民黨 邱銀海
中國國民黨 詹黃素蓮
民主進步黨 張貴忠
何子凡
第七選區（山地原住民） 民主進步黨 石信忠
武清山

嘉義縣18鄉鎮市長參選人登記一覽表

選舉區 黨籍 姓名
太保市 民主進步黨 黃榮利
朴子市 民主進步黨 黃基全
吳品叡
黃福卿
布袋鎮 民主進步黨 陳鳳梅
大林鎮 陳春一
民主進步黨 葉和平
簡志偉
曾明宗
民雄鄉 許能通
民主進步黨 何嘉恒
溪口鄉 陳世楓
詹金繪
王梅蜂
孫維聰
新港鄉 民主進步黨 林茂盛
馬瑞駿
六腳鄉 民主進步黨 陳川崎
東石鄉 林佳瑩
義竹鄉 民主進步黨 黃阿家
顏蔡淑惠
鹿草鄉 民主進步黨 楊秀玉
水上鄉 民主進步黨 劉敬祥
中國國民黨 陳德榮
中埔鄉 蘇佳男
民主進步黨 李碧菁
竹崎鄉 民主進步黨 曾亮哲
中國國民黨 吳金輝
溫良恭
梅山鄉 林俊謀
民主進步黨 黃世裕
番路鄉 民主進步黨 林清根
大埔鄉 王國波
吳明勳
阿里山鄉 杜力泉

記者曾迺強／整理製表
資料來源：嘉義縣選舉委員會，依登記順序排列。

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