嘉義縣1034人登記參選 4人角逐縣長

年底多合一選舉登記到今天傍晚5點半截止，嘉義縣總登記人數1034人，其中有4人參選縣長。圖為嘉義縣縣選舉委員會。（記者曾迺強攝）

2018-08-31 20:56

〔記者曾迺強／嘉義報導〕年底多合一選舉登記到今天傍晚5點半截止，嘉義縣總登記人數1034人；嘉義縣長有4人登記；縣議員第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山）14人搶7席，堪稱一級戰區。

嘉義縣長選舉由溪口鄉民、無黨籍的林國龍搶頭香第一個登記；宣布退出民進黨的副縣長吳芳銘、民進黨提名縣長參選人翁章梁在第二天先後登記，吳芳銘說，將以對人民有利的方式讓嘉縣改變，翁章梁則按既有節奏，爭取選民認同；國民黨提名的吳育仁今天在中埔鄉成立競選總部，訴求農產外銷掛保證、為老車爭取權益。

嘉義縣選委會統計，議員共有61人登記：第一選區（太保、水上、鹿草）11人選7席、第二選區（民雄、新港）9人選7席、第三選區（溪口、大林、梅山）8人選5席、第四選區（朴子、東石、六腳）11人選7席、第五選區（布袋、義竹）6人選3席、第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山）14人選7席、第七選區（山地原住民）2人選1席。

原本力拚竹崎鄉長的王焜玄，經過協調後，登記參選議員。18個鄉鎮市長部分，大林鎮、溪口鄉分別有4人登記，相對激烈；大林鎮方面，鎮民代表陳春一為了向鄉親展現參選決心，首日上午完成登記，代理鎮長葉和平則力拚真除，前媒體人簡志偉、留美博士的政治素人曾明宗也都登記角逐鎮長寶座。太保、布袋、六腳、東石、鹿草、番路、阿里山出現同額競選局面。

嘉縣鄉鎮市長35人登記、鄉鎮市民代表281人、村里653人，加上縣長、議員登記人數，總計1034人；其中，六腳鄉崩山村謝英彬已當了11屆、45年的村長伯，是嘉縣最資深村長，下屆無人與他競爭。

嘉義縣長參選人登記一覽表

黨籍 姓名 無 林國龍 無 吳芳銘 民主進步黨 翁章梁 中國國民黨 吳育仁

嘉義縣議員參選人登記一覽表

選舉區 黨籍 姓名 第一選區（太保、水上、鹿草） 無 董國誠 無 楊秀琴 民主進步黨 黃榮俊 民主進步黨 戴光宗 中國國民黨 王啟澧 中國國民黨 詹琬蓁 民主進步黨 林沐惠 民主進步黨 林緗亭 無 吳建霖 無 黃榮杰 無 賴瓊如 第二選區（民雄、新港） 民主進步黨 黃芳蘭 民主進步黨 林秀琴 無 陳文忠 無 黃嘉寬 民主進步黨 林淑完 民主進步黨 葉孟龍 無 陳福成 無 賴朝崙 中國國民黨 林于玲 第三選區（溪口、大林、梅山） 民主進步黨 郭芳宜 無 趙麗娜 民主進步黨 劉雅文 無 劉宏文 民主進步黨 許有疆 中國國民黨 吳思蓉 中國國民黨 陳信文 無 陳志明 第四選區（朴子、東石、六腳） 無 陳崇榮 民主進步黨 黃鉦凱 中國國民黨 李國勝 無 蔡奇璋 無 姜梅紅 民主進步黨 蔡鼎三 無 黃奕瑄 民主進步黨 陳怡岳 無 陳晉豪 無 呂文正 民主進步黨 黃嫈珺 第五選區（布袋、義竹） 無 黃金茂 民主進步黨 翁聰賢 民主進步黨 蔡瑋傑 中國國民黨 蔡信典 無 李志榮 無 翁侑君 第六選區（中埔、番路、竹崎、大埔、阿里山） 無 龔良榮 無 凃文以 無 侯清河 民主進步黨 張明達 民主進步黨 陳柏麟 無 林琨閔 無 莊竣傑 民主進步黨 羅士洋 無 王焜玄 無 王清美 中國國民黨 邱銀海 中國國民黨 詹黃素蓮 民主進步黨 張貴忠 無 何子凡 第七選區（山地原住民） 民主進步黨 石信忠 無 武清山

嘉義縣18鄉鎮市長參選人登記一覽表

選舉區 黨籍 姓名 太保市 民主進步黨 黃榮利 朴子市 民主進步黨 黃基全 無 吳品叡 無 黃福卿 布袋鎮 民主進步黨 陳鳳梅 大林鎮 無 陳春一 民主進步黨 葉和平 無 簡志偉 無 曾明宗 民雄鄉 無 許能通 民主進步黨 何嘉恒 溪口鄉 無 陳世楓 無 詹金繪 無 王梅蜂 無 孫維聰 新港鄉 民主進步黨 林茂盛 無 馬瑞駿 六腳鄉 民主進步黨 陳川崎 東石鄉 無 林佳瑩 義竹鄉 民主進步黨 黃阿家 無 顏蔡淑惠 鹿草鄉 民主進步黨 楊秀玉 水上鄉 民主進步黨 劉敬祥 中國國民黨 陳德榮 中埔鄉 無 蘇佳男 民主進步黨 李碧菁 竹崎鄉 民主進步黨 曾亮哲 中國國民黨 吳金輝 無 溫良恭 梅山鄉 無 林俊謀 民主進步黨 黃世裕 番路鄉 民主進步黨 林清根 大埔鄉 無 王國波 無 吳明勳 阿里山鄉 無 杜力泉

記者曾迺強／整理製表

資料來源：嘉義縣選舉委員會，依登記順序排列。