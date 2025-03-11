日本染麻疹女來台旅行足跡曝！曾搭北捷、公車 到過九份

疾管署副署長曾淑慧說明日本女性麻疹個案在台旅遊史細節。（記者林惠琴攝）

2025/03/11 14:55

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（11日）公布，一名日本兵庫縣明石市20多歲女性確診麻疹，在3月初可傳染期間有台北市、新北市公共場所活動史，包含搭乘捷運、造訪九份等，若曾於相關時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，預計全案監測至3月22日。

疾管署副署長曾淑慧表示，該名日本個案於3月1日發燒，2日下午2點多搭乘越捷航空VZ567航班從大阪至桃園機場第一航廈，後續搭乘機場捷運到台北車站，再轉台北捷運至劍潭站，並於晚間8點多搭捷運從劍潭站至中山站回飯店。

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3日下午3、4點與6、7點分別從台北車站搭乘直達公車往返九份，可能為965公車（台灣好行九份金瓜石線），晚間8點多再到台北市大同區的「拌伴石頭火鍋」；4日中午12點再搭機場捷運至桃園機場第一航廈，下午3點多搭亞洲航空D7-378航班由桃園飛往大阪。

曾淑慧提醒，曾於相關時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫並告知接觸史，由衛生單位協助安排就醫。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並戴口罩，以降低病毒傳播風險。

曾淑慧說明，此案於3月8日接獲日本IHR（國際衛生條例）聯絡窗口通報，經過持續聯繫與溝通，取得個案臨床症狀與旅遊史等資訊，已提供給相關衛生局進行疫調、匡列接觸者，全案接觸者最晚監測至3月22日。

疾管署統計，今年截至3月10日，累計13例麻疹，年齡介於10多歲至60多歲，包含7例境外移入個案，均自越南移入，其餘5例屬去年中部某醫院群聚、1例為越南境外移入致國內感染病例；今年國內感染及境外移入病例數皆為近5年同期最高。

近期多國麻疹疫情爆發，鄰近國家越南河內市單週新增120例，今年累計報告745例，較去年同期無報告病例，疫情明顯上升，該國去年累積報告4.5萬餘例病例及16例死亡；日本近1週2月27日至3月5日新增4例，為今年以來最高，該國今年累計9例，多為境外移入。此外，北美洲疫情上升，美國德州疫情持續擴大，加拿大今年初至3月初病例亦激增。

疾管署公布日本女性麻疹個案可傳染期間在台活動史。（疾管署提供）

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