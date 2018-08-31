嘉義市長4搶1 市議員43人爭23席

年底多合一選舉登記今截止，共有43人參選嘉義市議員。圖為嘉義市議會開幕情形。（資料照）

2018-08-31 20:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕年底多合一選舉登記到今天截止，嘉義市長有4人登記參選，包含尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲，退出國民黨、無黨參選的嘉義市議會議長蕭淑麗，前國民黨籍市長黃敏惠，還有無黨參選的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」；東、西區議員共43人登記，是繼2002年第6屆市議員選舉、61人參選以來，登記人數次高的一次。

涂醒哲執政3年多，主打包括嘉義市鐵路高架化計畫、清淤雨水下水道等政績，加上8月23、24日超大豪雨，因嘉義市淹水災情相較其他縣市輕微，聲勢看漲，然而距離投票日2個多月，面對各候選人陣營造勢一波波，還需步步為營。

蕭淑麗扎根農會系統，且長期耕耘藍營外圍團體婦聯會嘉義市分會，又打出「不分藍綠、民主嘉義」競選口號，不只分食藍營票源，也拉攏部分泛綠支持者，然而因其從政之路與「蕭家班」淵源深，如何走出自己的路，成為一大挑戰。

黃敏惠家族二代從政，擁有死忠支持者，此次參選除打組織戰固本，也頻透過網路社群行銷，投年輕選民所好，面對藍營分裂局面，她喊出「正牌、正派國民黨不曾分裂」，企圖穩定藍營軍心，成效如何，有待觀察。

市議員部分，東區21人搶10席、西區22人搶13席，其中曾參選嘉市立委、以無黨參選東區議員的凌子楚；桃山人文館創辦人林瑞霞無黨參選東區議員、挑戰第5次參選；8年級生（1994年出生）吳卷霖，無黨參選西區議員，為最年輕候選人；里長轉戰議員的包括民進黨提名許明對、無黨吳俊達、無黨徐國榮。

里長登記部分，東區69人，其中文雅里、興村里各有4人參選，西區81人，以劉厝里最激烈，共5人登記，福民里也有4人登記角逐。