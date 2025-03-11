內幕》板橋警分局和解宴「葉元之套餐」是這樣

地方仕紳充當和事佬，出面邀集葉元之與板橋警分局長陳宇桓在四川路一家台式料理吃和解宴。（翻攝網路）

2025/03/11 15:24

曾德峰／核稿編輯

地方仕紳充當和事佬 邀葉元之與陳宇桓吃和解宴

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之被爆處理選民服務施壓板橋警分局，分局長特地找了間餐廳請吃和解宴，據指出，是葉與板橋警分局的嫌隙日趨嚴重，有地方仕紳充當和事佬，出面邀集葉元之與板橋警分局長陳宇桓在四川路一家台式料理吃和解宴，當天葉元之並沒有準時赴約，一群人仍靜待他的到來，葉雖姍姍來遲，席間雙方互動仍熱烈，是否真正達到和解只有雙方心裡最清楚。

據了解，這場和解宴設在板橋四川路一家名為台北海鮮擔仔麵台式餐廳的二樓，席開三桌，每桌價錢約一萬二千元，由地方仕紳出面邀約並買單，菜色以這家餐廳的特色小吃為主，有含豬肝、鯊魚煙、厚生魚片冷盤，當時剛好有產季的烤肥美圓鱈也是主菜之一，其餘有台式料理的炸肥美鮮蚵、味噌鮮美魚湯、水煮鮮蝦、鵝肉等，另外還有應景鮮蔬，擔仔麵、擔仔米粉、滷肉飯等。

請繼續往下閱讀...

位在板橋四川路的這家特色餐廳是有一對夫妻經營，先生曾在餐廳當過大廚，吸引在地許多愛好美食的饕客，並吸引不少政界人士光臨，市府許多單位也喜歡在這裡聚餐，便宜又好吃，

有電子媒體爆料，今年1月份葉元之不滿板橋分局處理選民服務的進度，憤而向警政署檢舉，時任板橋分局長陳宇桓不堪施壓，特地找了在地頭人並選了家台式餐廳請葉元之吃飯並道歉。

這家台式餐廳標榜鮮鮮美味，價錢便宜。（翻攝網路）

烤肥美圓鱈也是主菜之一。（翻攝網路）

國民黨立委葉元之。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法