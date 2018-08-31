基隆2人搶市長寶座 市議員60人登記參選爆炸

基隆市長林右昌（中）在黨籍市議員參選人陪同下，到基隆市選委會登記參選連任。（記者林欣漢攝）

2018-08-31 18:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕年底地方選舉今天登記截止，完成登記的有現任基隆市長林右昌、國民黨提名的前移民署長謝立功2人，市議員部分共有60人登記，將角逐31席議員，其中，安樂區有14人競爭角逐7席，呈現參選爆炸局面。

根據基隆選委會統計，基隆市長有林右昌、謝立功2人完成登記參選，是2人第二度對決。基隆市議員選舉共有60人登記，將角逐31席議員，各選區競爭都十分激烈。

第一選區中正區有7人登記（應選4席），分別是民進黨張顥瀚、江志強，國民黨張淵翔、呂美玲、藍敏煌，親民黨徐莉莉，無黨籍王慧童。

第二選區信義區有7人登記（應選4席），分別是民進黨陳東財、陳宜，國民黨何淑萍、韓世昱、江鑒育，無黨籍林月琴、黃元良。

第三選區仁愛區有9人登記（應選4席），分別是民進黨鄭文婷、游祥耀，國民黨曾紀嚴、莊榮欽、張芳麗，無黨籍林華生、林淑姣、蘇勇綸、童子瑋。

第四選區中山區有7人登記（應選4席），分別是民進黨施偉政、張秉鈞，國民黨莊敬聖、宋瑋莉，親民黨凃慧玲，民國黨楊石城，無黨籍張哲源。

第五選區安樂區有14人登記（應選7席），分別是民進黨陳志成、洪森永、張之豪、連淑慧，國民黨林沛祥、鄭愷玲、秦鉦、俞叄發，親民黨莊錦田，時代力量陳薇仲，無黨籍羅維新、游正義、李偉華、李玉蘭。

第六選區暖暖區有8人登記（應選3席），分別是民進黨林明智，國民黨蔡長宏、連恩典、余冠龍，親民黨張志維，全民生活政策黨周懷湘、無黨籍王醒之、林旻勳。

第七選區七堵區有6人登記（應選4席），分別是民進黨蘇仁和、張美瓊，國民黨蔡旺璉，親民黨楊秀玉，無黨籍吳桐茂、張耿輝。

第八選區平地原住民有2人登記（應選1席），分別是親民黨黃淑珍，無黨籍陳明建。