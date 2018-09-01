彰縣議員37人求連任、8人改鄉鎮市長、4人家族接棒

2018-09-01 03:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底選舉登記結束，現任彰化縣議員49人當中37人尋求連任，8人轉戰鄉鎮市長，4人交棒給其妻兒親屬，各自都有舞台要經營，能否成功，就看選民認不認同了！

本屆彰化縣議員共54席，黃秀芳、洪宗熠議員期間挑戰立委成功，郭國賓因賄選案定讞解職、柯振杯因酒駕公共危險罪判刑解職、林聖哲病逝，54席目前現任有49人。

全縣9個選區下屆應選54席，共88人登記，現任尋求連任37人，第1選區張瀚天、許原龍、白玉如、林茂明、顧黃水花。第2選區林士堅、楊竣程、凃淑媚、陳秀寶、葉國雄。第3選區林庚壬、林宗翰、蕭文雄、尤瑞春、賴清美。第4選區張雪如、劉惠娟、賴澤民、曹嘉豪、葉麗娟、黃正盛。第5選區陳重嘉、張春洋、歐陽蓁珠、李清木。第6選區劉景滄、許書維、蕭淑芬、蕭如意。第7選區劉淑芳、謝典霖、江熊一楓、李浩誠。第8選區謝彥慧、吳淑娟、陳一惇。第9選區陳榮妹。

4位現任議員自己不選，轉由其妻兒或晚輩出征，第1選區賴岸璋的妻子李寶銀、陳蔣秀美侄女溫芝樺，以及黃育寬的兒子黃建閎，還有第5選區陳文漢妻子陳玉姬。

全國首例因酒駕遭判刑而喪失議員資格的柯振杯，再度參選。郭國賓則由其女兒郭燕陵出馬。

轉戰鄉鎮市長的8人，林世賢、張東正、黃玉芬參選彰化市長，曾世勇參選芬園鄉長，陳秋蓉、游振雄參選員林市長，李俊諭參選溪州鄉長，陳光輝參選二林鎮長。