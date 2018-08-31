台中市長寶座3人角逐 市議員131人搶65席

2018-08-31 19:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕第3屆台中市市長、市議員選舉登記結束，有3人登記角逐市長寶座；第3屆市議員席次新增2席，應選65席，參選登記爆炸，共131人搶進，其中新增的17選區（山地原住民）有5搶1，新增1席的11選區（東南區），也有11人搶5席；第8選區（北屯區）則出現最多參選人，17人搶6席，均是激烈競爭區。

台中市長部份，國民黨提名的盧秀燕登記第一天就搶頭香完成登記程序，另有尋求連任的民進黨籍林佳龍也完成登記；今日登記最後一天，出現第3名市長參選人，無黨參選的宋原通帶著200萬元支票繳交保證金完成登記，將與盧、林2人競逐市長寶座。

頂著台大等學歷的宋原通表示，他在外交部服務24年，首度參選；無黨籍參選的他強調，面對兩大黨對手，他信心滿滿，因為林佳龍跟盧秀燕都沒有國際觀，只鎖在台中，他要讓台中取代新加坡，成為兩岸橋樑，更要爭取台海隧道通台中，台中不發達也難。

至於市議員選舉部份，今年新增11區東南區1席及第17區山地原住民1席，果然吸引登記意願，尤其第17區5人搶1席，勝選機率僅2成；東南區除尋求連任的4名現任議員均登記外，另有7人搶進，除共11人搶5席競爭激烈外，因選區應選名額在4席以上，必須有1席婦女保障名額，東南區11名參選人中女力當道，有5名女性參選，加上參選人數爆增，恐對男性參選人形成不小壓力。

至於第8選區北屯區出現最多參選人，多達17人登記將搶6席，除6名現任議員也均登記尋求連任外，另有11人將踢館，共17人搶6席。

其餘包括第5、13選區均是10人搶6席；第2、3、4選區各有9人搶5席；第9、10選區各有7人搶3席；第7與12選區各7搶4席；第1選區5搶3席；第6選區8搶5席；第14選區4搶2；第15選區4搶1；第16選區2搶1。