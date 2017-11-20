大學考招爭議》全教總挺新制 呼籲改變筆試主導招生

2017-11-20 15:26

〔記者林曉雲／台北報導〕111年上路的大學考招新制惹議，全國教師總工會高中職委員會副主任委員廖耿志今天表示，全教總主張新型學測應是5科選3科，重點不在考科數量多寡，更不應將新型學測視為大學升學及取才的唯一方式，否則和過去聯考有何不同？呼籲大學考招方式勿在傳統思維下走回頭路，大考招生方案唯有重視參採「學生學習歷程」，才能改變過去嚴重偏向筆試主導招生的情況。

關於學生多元學習及發展，廖耿志還舉了寓言故事來作比喻，「動物界舉行運動大會，規則是：要能跑、要能飛、要能游，缺一不可。獵豹來參加了，但是淘汰了，雖然跑最快，但不會飛；老鷹來比賽了，但也淘汰了，因為不會游；鮪魚也來了，雖是長泳健將，卻不會跑....，最後冠軍產生了，鴨子第一名。」由此可知，現制要學生樣樣專精，不只讓學生負荷沉重，也讓專才難以發揮，因此考科採計最多科目減為3科，才能讓學生有空間適性發展。

全教總今發聲明支持111考招新制的方向，理事長張旭政表示，新制應與108新課綱核心素養課程方向契合，申請入學管道採計學習歷程檔案，才最符合高中學生學習的多元性及完整性，新型學測考科的設計及範圍內容，招聯會及大考中心應有效釐清外界所有疑慮，具體說明考科規劃之範圍、內容及目前實際進度。

廖耿志表示，各大學應看重學生適性、多元、差異的學習特質，讓高中可以落實學生多元選修課程的目標、透過學習完整，培養學生實作能力，引導學校、家長和學生重視適性多元的發展，這樣才符合各大學各科系對選才需求的多元性，也符合國外大學對於未來考招改革所重視的方向及主流，更符合世界各國對於教育改革的潮流趨勢及適性多元學習的重視。

張旭政呼籲各界支持考招新制，減低部定必修和加深加廣選修「筆試」的壓力和比重，才能創造出學生個人學習歷程的發展空間，讓高中學習的內涵不再只是筆試考科的重覆練習，而能釋放高中學生學習的多元豐富和創意活力。