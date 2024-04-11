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高市民生醫院「開錯刀」原因曝 主治醫師跳過這步驟搞烏龍

高雄市立民生醫院爆發烏龍醫療疏失，副院長張科出面還原搞錯病患開錯刀過程。（記者黃良傑攝）

高雄市立民生醫院爆發烏龍醫療疏失，副院長張科出面還原搞錯病患開錯刀過程。（記者黃良傑攝）

2024/04/11 15:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立民生醫院爆出「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，醫院初步調查指向主刀醫師未依平時SOP程序，由開刀房護理師電話聯絡病房護理師，而是主刀醫師直接電話通知病房，由於當時正值交接班，打亂開刀房、病房、推床工友辨識核對病患的對接流程，以致於造成一連串疏失，再加上病患本身又中風沒辦法表達，最後導致重大醫療疏失。

至於是否如外傳主刀醫師堅持要在上午8點動第一刀才一直催導致送錯病患，高市衞生局表示初步調查並沒有此一說法或肇因，但可確定的是依照標準流程，開刀房護理師應先打電話給護理站護理師進行病患傳送，但4日當天早上8點，在白班、晚班交接過程時，主刀醫師跳過流程直接打電話到護理站要求傳送病人，導致後續一連串對接程序的混亂。

民生醫院副院長張科表示，該事件發生於4日上午8點多，正好是白班與夜班交接時候，原本要開刀的病患因胸腔有膿疱須進行胸腔引流手術，準備打一個洞插入引流管，主治醫師動刀後，驚覺不對才發現送錯人，由護理人員趕緊通報，醫院事後進行調查，並通報衛生局此件醫療疏失。

據了解，當時年長中風的男病患因低血壓住院，恰與另一名準備接受胸腔引流手術的男病患住同間病房，4日上午8時因主治醫師未依SOP打亂單位對接流程，又未確實核對開刀病患身分，導致開刀房、病房、工友作業發生一連串疏失，推錯病患進開刀房，病房護理師要給藥時才發現病人被誤推進開刀房，想制止時已經來不及。

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