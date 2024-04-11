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台北士林溪山里「震後百人上吐下瀉」 醫護緊急進駐里辦公處

2024/04/11 20:58

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區溪山里連日來傳出上百人不明原因上吐下瀉，里長黃慧芬說，里內沒有自來水，擔心是地震後造成水質混濁釀禍。情況緊急，衛生局已派聯合醫院陽明院區醫療團隊今晚（11日）進駐里辦公處，自來水處檢驗水質未發現異狀，呈現長期以來的大腸桿菌群超標情形。

黃慧芬說，地震後的週六就有里民反映上吐下瀉，一開始未覺得異樣，直到週一後越來越多里民反映，就醫診斷說是急性腸胃炎或感冒，累計多達上百人，有的一戶3、4人，有的一家5、6人，雖然分散，但都集中在同一個水源區，她發現情況不對趕緊通報，衛生局晚間已經派陽明院區醫護進駐里辦，情況也略趨緩了。台北市長蔣萬安獲知後說，會盡速調查原因並解決問題，讓市民朋友安心。

自來水處指出，溪山里因地勢較高，接管不易，里民自行設立簡易自來水系統接泉水使用，水處每月協助進行水質檢測，從2022年1月迄今，檢測結果長期都是大腸桿菌群超標，數值介於100到10000MPN/100mL，這次接獲反映後，8日、10日到里辦公處檢驗水龍頭水，檢驗結果大腸桿菌群分別為3900及1700MPN/100mL，其餘總固體量、氨氮、PH、濁度等檢測結果均正常，也未檢出餘氯。

水處晚間也先提供消毒過的水給居民使用，預計在至善路3段76號、至善路3段260號、至善路3段199號及至善路3段289號前設置緊急取水站，供民眾取用。

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