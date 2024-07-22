草屯智慧停車柱穿新衣 可免費停到爽？ 公所：這招沒效！

有草屯鎮民拍到市區一支智慧停車感應樁，被套上像長衣袖的布，PO文到「草屯人」地方臉書社團，稱這個人想爽爽停整天免費的車。（圖擷自「草屯人」地方臉書社團）

2024/07/22 22:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮路邊停車格收費從8日正式上路，有民眾拍到1支智慧感應停車柱被穿上衣服，以「爽爽停整天免錢」為題，將照片PO上地方臉書社團，引發熱議，有人說「生活智慧王」，有人認為是「詐騙金光黨」，有民眾不齒有錢買車沒錢繳停車費。草屯鎮公所表示，廠商查出感應樁被套上布是夜間不收費時段，惡作劇成分較高，但想免錢停用這招根本無效。

草屯鎮市區路邊停車格收費從7月8日上路，公所委外收費，上路後給予6個禮拜的半價優惠期，即到8月18日每小時停車費優惠價10元，每天上午8時到晚間8時收費，目前還在半價優惠期限內。

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有民眾今天在「草屯人」地方臉書社團PO了張照片，照片中的主角是市區中正路上的1支智慧感應停車樁，該支感應樁被套上類似一隻長衣袖的布，PO文者指這個幫感應樁穿衣服的人，是想爽爽停整天免錢，才會想出這個怪招。

該張照片引起很多人關注，留言回應也非常熱烈，有人認為這個人腦筋好，有人則表示會去把它拆下來，有人則怒斥是詐騙金光黨，但也有人質疑這招想停免錢大概行不通，另也有人建議報警。不過後來有民眾到現場視察，留言透露該件衣服已不見。

草屯鎮公所表示，感應樁被套上衣服時，廠商的電腦就顯示異常，時間是昨晚10點多，感應樁其實會拍到影片，因此廠商有提供兩段錄到的影片給公所，今天上午8點多，廠商到現場查看，該件長衣袖已被拿走，也就是感應樁被蓋布時間是不收費時段，推測此行徑是惡作劇成分居多。

公所也表示，即使感應樁被蓋布，廠商還是可以查出相關資料，因此不可能逃過感應而免繳停車費，由於感應樁沒有被破壞，因此廠商不打算追究，若還有下一次則會報警。

這支停車感應樁後來即未再發現被穿上衣服，恢復原來面貌。（記者陳鳳麗攝）

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