祈颱風凱米補水！ 石門水庫盼拚今年首次「滿庫」

石門水庫蓄水目前為「半庫」水準，面對凱米颱風可能侵台，力拚今年首次「滿庫」。（記者李容萍攝）

2024/07/22 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕全台連續高溫烤番薯，近日午後陣雨較少，全台主要水庫集水區累積雨量減少，依據中央氣象署最新資料，升級中颱的凱米颱風可能成為今年第一個侵台的颱風，預計今（22） 日晚上11點30分發布海上颱風警報，水利署北區水資源分署已完成石門水庫防颱整備，集水區約有1億噸蓄存空間，在防颱整備之際，期望今年首颱能為石門水庫補水270毫米以上的雨量，讓石門水庫拚一次今年首次「滿庫」，讓今年下半的供水更加穩定。

截至今晚7點，石門水庫大壩水位231.25公尺、蓄水量達1億391萬噸，蓄水率50.62％，剛好達到「半庫」水準，目前還有「半庫」的蓄水空間。

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北水分署連日做好凱米颱風防颱整備，盤點各水庫閘門、供水設施與緊急發電系統正常運作、油料充足，石門水庫還有1億噸蓄存空間，因應颱風強降雨可能帶來高濁度，完成分層取水準備，中庄調整池已蓄存490萬噸水量，可隨時備援供水，確保供水無虞。

此外，阿姆坪防淤隧道防淤水道也堆滿約20萬噸沖淤泥，在凱米颱風豐沛雨水沖刷，隨時啟用排洪沖淤，將沖淤池中的淤泥全數帶離進入大海，希望凱米颱風豐沛雨水，優先把水庫蓄滿。

面對今年第一場颱風，北水分署提醒民眾多一分警戒，少一分災害，颱風期間請避免進入河道，以免發生危險。另外颱風豪雨避免前往山區活動、海邊觀浪，並預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低。

北水分署完成石門水庫設施的防颱整備維護。（北水分署提供）

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