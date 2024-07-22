為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

祈颱風凱米補水！ 石門水庫盼拚今年首次「滿庫」

石門水庫蓄水目前為「半庫」水準，面對凱米颱風可能侵台，力拚今年首次「滿庫」。（記者李容萍攝）

石門水庫蓄水目前為「半庫」水準，面對凱米颱風可能侵台，力拚今年首次「滿庫」。（記者李容萍攝）

2024/07/22 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕全台連續高溫烤番薯，近日午後陣雨較少，全台主要水庫集水區累積雨量減少，依據中央氣象署最新資料，升級中颱的凱米颱風可能成為今年第一個侵台的颱風，預計今（22） 日晚上11點30分發布海上颱風警報，水利署北區水資源分署已完成石門水庫防颱整備，集水區約有1億噸蓄存空間，在防颱整備之際，期望今年首颱能為石門水庫補水270毫米以上的雨量，讓石門水庫拚一次今年首次「滿庫」，讓今年下半的供水更加穩定。

截至今晚7點，石門水庫大壩水位231.25公尺、蓄水量達1億391萬噸，蓄水率50.62％，剛好達到「半庫」水準，目前還有「半庫」的蓄水空間。

北水分署連日做好凱米颱風防颱整備，盤點各水庫閘門、供水設施與緊急發電系統正常運作、油料充足，石門水庫還有1億噸蓄存空間，因應颱風強降雨可能帶來高濁度，完成分層取水準備，中庄調整池已蓄存490萬噸水量，可隨時備援供水，確保供水無虞。

此外，阿姆坪防淤隧道防淤水道也堆滿約20萬噸沖淤泥，在凱米颱風豐沛雨水沖刷，隨時啟用排洪沖淤，將沖淤池中的淤泥全數帶離進入大海，希望凱米颱風豐沛雨水，優先把水庫蓄滿。

面對今年第一場颱風，北水分署提醒民眾多一分警戒，少一分災害，颱風期間請避免進入河道，以免發生危險。另外颱風豪雨避免前往山區活動、海邊觀浪，並預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低。

北水分署完成石門水庫設施的防颱整備維護。（北水分署提供）

北水分署完成石門水庫設施的防颱整備維護。（北水分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「凱米」來襲 活動及交通異動、景區關閉資訊一次看（不斷更新）
2024/07/22 21:03

「凱米」來襲 活動及交通異動、景區關閉資訊一次看（不斷更新）
中度颱風「凱米」接近 預計今晚11點30分發布海警
2024/07/22 21:17

中度颱風「凱米」接近 預計今晚11點30分發布海警

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
颱風凱米逼近台灣！ 吳德榮示警：致災性「絕不可忽視」
2024/07/22 20:30

颱風凱米逼近台灣！ 吳德榮示警：致災性「絕不可忽視」
凱米逼近！週二白天北東漸雨 晚起西部、東北部防豪雨
2024/07/22 22:37

凱米逼近！週二白天北東漸雨 晚起西部、東北部防豪雨

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播