久未連絡友人開口就要借3萬 網喊：這是詐騙！

一名網友分享，最近有位很久沒連絡的朋友突然跟她借錢，對方聲稱「可以先借我3萬嗎，明天還你」。（圖擷取自Dcard）

2024/07/22 23:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友PO文分享，有位很久沒連絡的朋友最近突然透過社群平台跟她借錢，並聲稱「明天還」，遭拒絕後還有怪異回應，讓她納悶不已，網友則紛紛提醒「他帳號被盜了，這是詐騙」。

某網友在Dcard發文稱，她過去每年都會祝一名朋友生日快樂，但今年祝福完後，對方過很多天才讀訊息，而昨日該名友人突然私訊問原PO「可以先借我3萬嗎，明天還你」。

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從原PO發出他們之間的對話紀錄可以看到，原PO的朋友表示，自己的姑姑住院需要湊錢，而原PO告訴對方沒有錢借他後，對方莫名其妙竟傳了一張「私密部位」的照片，原PO便表示「我真的覺得很可疑，哪有人一上來就是借三萬」，並詢問網友「有人有頭緒他是吸毒了還是被盜帳？」。

文章曝光後，許多網友貼出過去遇到類似情況的對話紀錄，也有網友表示「好好笑喔，這就是詐騙」、「借三萬明天還？那他幹嘛不等到明天就好了」、「把他封鎖，帳號被盜了」、「先答應對方，請對方提供帳號，然後上防詐騙網站舉報，警察會凍結此帳號」。

原PO後續也更新發文，表示對方確定被盜帳號，她沒有借錢給對方，也馬上聯絡其他朋友，用其他其他管道確認不是本人。原PO表示，「雖然聽過這種詐騙，真的遇到開始覺得很傻眼！」並呼籲大家「記得都要再三確認！」

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