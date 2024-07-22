為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

久未連絡友人開口就要借3萬 網喊：這是詐騙！

一名網友分享，最近有位很久沒連絡的朋友突然跟她借錢，對方聲稱「可以先借我3萬嗎，明天還你」。（圖擷取自Dcard）

一名網友分享，最近有位很久沒連絡的朋友突然跟她借錢，對方聲稱「可以先借我3萬嗎，明天還你」。（圖擷取自Dcard）

2024/07/22 23:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友PO文分享，有位很久沒連絡的朋友最近突然透過社群平台跟她借錢，並聲稱「明天還」，遭拒絕後還有怪異回應，讓她納悶不已，網友則紛紛提醒「他帳號被盜了，這是詐騙」。

某網友在Dcard發文稱，她過去每年都會祝一名朋友生日快樂，但今年祝福完後，對方過很多天才讀訊息，而昨日該名友人突然私訊問原PO「可以先借我3萬嗎，明天還你」。

從原PO發出他們之間的對話紀錄可以看到，原PO的朋友表示，自己的姑姑住院需要湊錢，而原PO告訴對方沒有錢借他後，對方莫名其妙竟傳了一張「私密部位」的照片，原PO便表示「我真的覺得很可疑，哪有人一上來就是借三萬」，並詢問網友「有人有頭緒他是吸毒了還是被盜帳？」。

文章曝光後，許多網友貼出過去遇到類似情況的對話紀錄，也有網友表示「好好笑喔，這就是詐騙」、「借三萬明天還？那他幹嘛不等到明天就好了」、「把他封鎖，帳號被盜了」、「先答應對方，請對方提供帳號，然後上防詐騙網站舉報，警察會凍結此帳號」。

原PO後續也更新發文，表示對方確定被盜帳號，她沒有借錢給對方，也馬上聯絡其他朋友，用其他其他管道確認不是本人。原PO表示，「雖然聽過這種詐騙，真的遇到開始覺得很傻眼！」並呼籲大家「記得都要再三確認！」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
找網路錢莊借錢交帳戶助詐600萬 保全員分文未取還被判賠鉅款
2024/01/06 08:16

找網路錢莊借錢交帳戶助詐600萬 保全員分文未取還被判賠鉅款
她好心借陌生阿姨手機 事後發現「1恐怖舉動」嚇壞崩潰
2024/05/15 21:26

她好心借陌生阿姨手機 事後發現「1恐怖舉動」嚇壞崩潰

2024 Acer Day 開跑！宏碁首款Copilot+ PC來了領軍AI新品
假外甥借錢 婦險被騙百萬 警call媳婦阻詐
2024/01/28 08:29

假外甥借錢 婦險被騙百萬 警call媳婦阻詐
聽信「診股神器」投資500萬 跟家人借錢才驚覺遭詐
2023/12/01 08:24

聽信「診股神器」投資500萬 跟家人借錢才驚覺遭詐

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
扯！ 謊稱小孩住院博取同情 韓女詐騙逾2千萬元
2023/10/15 12:19

扯！ 謊稱小孩住院博取同情 韓女詐騙逾2千萬元
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播