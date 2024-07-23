凱米最新風力預測出爐！ 明上午14縣市風力達停班課邊緣

凱米颱風逐步逼近，暴風圈已逐漸進入巴士海峽及東半部海面，對宜花東、台中以北、南投將構成威脅。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/23 16:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風逐步逼近，今（23日）下午4點的中心位置在北緯21.1度，東經124.9度，即鵝鑾鼻的東南東方約420公里之海面上，暴風圈已逐漸進入巴士海峽及東半部海面，對宜花東、台中以北、南投將構成威脅，最新風雨預報顯示，明（24日）晨綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖風力達停班課標準，北部、西半部則在停班課標準邊緣。

氣象局在下午4點發布警戒區最新風雨預報，明（24日）清晨6時至中午12點，綠島、蘭嶼平均風力5-6級轉7-8級、陣風8-9級轉10-11級；恆春半島平均風力5-6級轉6-7級、陣風8-9級轉9-10級；澎湖縣平均風力7-8級、陣風10-11級，不過澎湖尚未列入陸警範圍。

請繼續往下閱讀...

有14縣市風力在停班課標準邊緣，分別是基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，平均風力5-6級、陣風6-7級轉8-9級；連江縣平均風力5-6級、陣風8-9級。

台北市、台東縣、金門縣預估平均風力4-5級、陣風6-7級；宜蘭縣、花蓮縣平均風力5-6級、陣風6-7級。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，不過實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法