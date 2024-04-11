今白天多雲到晴午後山區局部雨 下週2波鋒面接力

今天各地白天大致為多雲到晴天氣，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，不過各地山區午後因為熱力作用，雲層比較容易發展，有機會出現局部短暫陣雨。（資料照）

2024/04/11 10:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地白天大致為多雲到晴天氣，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，不過各地山區午後因為熱力作用，雲層比較容易發展，有機會出現局部短暫陣雨，明天到週末天氣型態類似，午後因熱力作用在山區發展的雲層降雨，若熱力的對流作用較為旺盛，則不排除局部熱雷雨機率。

吳聖宇指出，隨著開始轉東南風，今各地白天大致為多雲到晴天氣，不過各地山區午後因為熱力作用，雲層比較容易發展，有機會出現局部短暫陣雨，到山區活動的朋友還是要注意午後的天氣變化。白天溫度也跟著天氣好轉而偏高，尤其是前幾天都比較偏涼的北台灣、東半部，今天有機會來到28至30度，中南部局部地區的高溫更可以來到32至33度或以上，外出時要留意溫度偏熱的情況。

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明天一直到週末（13、14日）的天氣型態類似，台灣北方仍有低壓、鋒面系統活動，不過位置相對較偏北，沒有直接來到台灣上空，台灣位於鋒前暖區內，風向大致為偏南到西南風，天氣上要留意的是午後因為熱力作用而在山區發展的雲層降雨，若熱力的對流作用較為旺盛，也不排除有局部熱雷雨出現的機會，甚至有可能往北部、東半部的平地擴展，因此中午過後的天氣變化比較大，已經有些夏季型天氣的感覺，要前往山區活動或是午後才要外出的朋友可能要留意一下。

溫度方面持續偏高，北部、東半部高溫維持在28至30度，大台北地區有機會超過30度以上，中南部則持續有32至34度或以上高溫機會，嘉義以南局部區域甚至會來到35至36度或以上，外出時要留意做好補水，預防中暑的可能性。

週一（15日）仍是要注意午後山區雲層發展降雨的天氣，週二（16日）鋒面逐漸接近，下午至晚間會來到台灣附近並且通過，除了午後雲層發展降雨外，北部、東半部地區到了晚間仍將持續有短暫陣雨機會，後續環境轉為東北風到偏東風影響，一直到週三、週四（17、18日）北部、東半部的天氣都比較不穩定，降雨的機會又會比較偏高。

週五（19日）風向轉南風，天氣稍微穩定一些，但是可能很快到了下週末（20、21日）又會有新的鋒面要影響台灣，春季的天氣系統變化真的很快，預報也會持續有變動性，提醒大家要隨時更新最新的天氣預報資訊。

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