要救災還是救貓？愛貓人士要求拆除暫停 天王星主委崩潰跪地吐血

天王星大樓主委跪地求各界不要再「只在意貓，卻忘記災民」。（記者花孟璟攝，本報合成）

2024/04/11 11:30

首次上稿 11:05

更新時間 11:30（全文更新）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮天王星大樓今拆除第7天，清晨罹難康老師的貓出現誘捕籠旁，由於誘捕籠被震到關閉，愛貓人士要求消防出動雲梯車放新誘捕籠，但拆除將因此暫停，由於拆除持續，愛貓人士PO文「麻煩大家打電話去罵」，天王星大樓主委王貞云因承受巨大壓力，在現場崩潰痛哭、頭部撞地吐血，哭著說「請大家不要只在乎貓」，如拆除停止「災民有錢拆房嗎」？

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「我也有養兩隻貓，我也很愛貓」、「求求你們不要請拆除人員停工，我們已經沒有家、沒有錢，如果停工誰要幫我拆」？天王星主委王貞云因為壓力山大，看到愛貓人士上午又出現要求停工當場崩潰跪地痛哭，嘴巴還弄傷吐出鮮血，被警方叫救護車送醫。主委說，「感謝幫助我們的人，但大家白天已經忙一天，里長晚上還要幫忙救貓，讓災民情何以堪」，請大家理解災民盼望早日復原心情。

愛貓的許姓男子說，他們一直在看直播，發現清晨怪手暫停時，一下子康老師的貓咪就跑出來，靠近誘捕籠想吃裡面的罐罐「貓咪已經餓了好幾天」，但是可能怪手施工震動，籠門被啟動關閉，讓貓進不去，他們只希望暫時停工，讓消防開雲梯車上去，但現場拆除棄土需要清除，雲梯車才可進去，「他們也想知道，怎樣才能救到貓」。

民族里長張東曜說，由於網紅po文在網路號召「1人1通電話打爆縣府」，早上縣府已電話接不完，讓主委王貞云在現場承受莫大壓力，又看到大批記者來都為了採訪救貓進度，讓主委當場下跪、哭求外界「不要只關心貓咪」。

張東耀說，這幾天里長、主委都有協助救貓，連日來也在樓上、附近協助放誘捕籠，也有貓咪救到後送到家中安置，可以同理愛貓人士急切心情，盡可能地救貓，但災民當然是希望房屋趕快拆，才有辦法現場清理、找到物品，但愛貓人士不斷用「打爆電話施壓」的方式，災民無法接受。

張東耀說，這幾天里長、主委都有協助救貓，連日來也在樓上、附近協助放誘捕籠，也有貓咪救到後送到家中安置，可以同理愛貓人士急切心情，大家都盡可能地救貓，但災民當然是希望房屋趕快拆，才有辦法現場清理，況且半倒大樓隨時可能因為餘震倒塌，傷害到其他無辜，但愛貓人士不斷用「打爆電話施壓」的方式，令災民無法接受。

他說，愛貓人一直打給里長告知「消防局雲梯車有答應上去」，但是工程人員評估說，拆除現場地基不穩，萬一消防車開過去發生危險「誰要承擔責任」，我們當然是以安全為重，也不能讓消防去冒險。

天王星大樓主委跪地求各界不要再「只在意貓，卻忘記災民」。（記者花孟璟攝）

主委跪地吐血崩潰被送醫。（記者花孟璟攝）

主委收到里長傳來的愛貓網友貼文，承受不了壓力，在拆除現場崩潰。（記者花孟璟攝）

康老師的貓咪早上出現誘捕籠旁邊，牠想要吃裡面的貓罐頭，不過籠門進不去。（記者花孟璟擷圖）

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