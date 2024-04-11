台中遭縱火身亡女律師是學霸 擅長離婚與「不動產登記案件」

遭縱火死亡的游姓律師，具地政士與律師雙資格，擅長不動產登記案件。（記者張瑞楨翻攝自網路）

2024/04/11 18:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕游姓女律師今天下午至台中市大雅區，陪同表弟與表妹（委託人）點交房屋，卻被縱火燒死，游女是高雄市執業已有20年的資深律師，還具有地政士的雙重資格，也因深諳房地產及「不動產登記案件」，才會受委託陪同點交房屋，沒想到葬身火場。

本報記者透過網路資料，聯絡游姓律師位於高雄與台北的律師事務所，前者無人接聽，後者接電話的年輕女性相當震驚，但未表示意見，僅強調該事務所目前開會中，有進一步訊息會再聯繫記者。

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游姓女律師，是高雄市執業已有20年的資深律師，具有法學碩士學位，民事與刑事都擅長。游姓女律師學經歷相當豐富，她具有中正大學法學研究所碩士學位，曾任高雄地方法院與高等法院台中分院的調解委員，也是高雄市政府勞工局的諮詢律師，高雄市牙醫師公會的律師顧問，以及法律服務基金會（簡稱法扶）的律師，擅長民刑事訴訟、家事與婚姻案件，以及少年案件之外，也擅長「不動產登記案件」。

台中市律師公會理事長蘇若龍說，游姓女律師是熱情又專業的律師，也是中市律師公會的特別會員，她罹難令人深感遺憾，公會也譴責暴力行為，公會會陪同游律師家屬進行相驗等司法程序，協助死者家屬。

游姓女律師陪同表弟妹點交房屋，卻遭縱火死於屋內。（消防局提供）

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