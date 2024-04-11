為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中遭縱火身亡女律師是學霸 擅長離婚與「不動產登記案件」

遭縱火死亡的游姓律師，具地政士與律師雙資格，擅長不動產登記案件。（記者張瑞楨翻攝自網路）

遭縱火死亡的游姓律師，具地政士與律師雙資格，擅長不動產登記案件。（記者張瑞楨翻攝自網路）

2024/04/11 18:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕游姓女律師今天下午至台中市大雅區，陪同表弟與表妹（委託人）點交房屋，卻被縱火燒死，游女是高雄市執業已有20年的資深律師，還具有地政士的雙重資格，也因深諳房地產及「不動產登記案件」，才會受委託陪同點交房屋，沒想到葬身火場。

本報記者透過網路資料，聯絡游姓律師位於高雄與台北的律師事務所，前者無人接聽，後者接電話的年輕女性相當震驚，但未表示意見，僅強調該事務所目前開會中，有進一步訊息會再聯繫記者。

游姓女律師，是高雄市執業已有20年的資深律師，具有法學碩士學位，民事與刑事都擅長。游姓女律師學經歷相當豐富，她具有中正大學法學研究所碩士學位，曾任高雄地方法院與高等法院台中分院的調解委員，也是高雄市政府勞工局的諮詢律師，高雄市牙醫師公會的律師顧問，以及法律服務基金會（簡稱法扶）的律師，擅長民刑事訴訟、家事與婚姻案件，以及少年案件之外，也擅長「不動產登記案件」。

台中市律師公會理事長蘇若龍說，游姓女律師是熱情又專業的律師，也是中市律師公會的特別會員，她罹難令人深感遺憾，公會也譴責暴力行為，公會會陪同游律師家屬進行相驗等司法程序，協助死者家屬。

游姓女律師陪同表弟妹點交房屋，卻遭縱火死於屋內。（消防局提供）

游姓女律師陪同表弟妹點交房屋，卻遭縱火死於屋內。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
疑房屋點交糾紛釀3死 台中莽男縱火燒死自己、買主姊和律師
2024/04/11 17:07

疑房屋點交糾紛釀3死 台中莽男縱火燒死自己、買主姊和律師
瓦城泰統第1季營收達15.37億元 創單季歷史新高
2024/04/10 21:28

瓦城泰統第1季營收達15.37億元 創單季歷史新高

Gogoro Pulse霸氣登場 劍指最強新旗艦
大雅縱火案3死1傷 買主全身30％燒燙傷送醫
2024/04/11 17:26

大雅縱火案3死1傷 買主全身30％燒燙傷送醫

免充電的電車？e-POWER車主老實說
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播