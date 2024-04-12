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國1暗夜死亡車禍！擦撞後下車查看 男連遭2車撞擊身亡

66歲陳姓男子在國道車禍時下車查看，竟遭後方2車撞死。（民眾提供）

66歲陳姓男子在國道車禍時下車查看，竟遭後方2車撞死。（民眾提供）

2024/04/12 08:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕66歲陳姓男子昨晚駕駛自小客車行經國1鼎金系統路段時，遭簡女駕駛的自小客車擦撞，陳男下車查看時，疑天色昏暗視線不清，先被後方駕駛自小客車的林男撞擊車輛，再撞上陳男，陳男倒地後，再被另輛由黃姓男子駕駛的自小客車輾過，陳男送醫後宣告不治，相關肇事責任待警方釐清。

國道警方指出，昨晚9點55分，28歲簡姓女子行經國1鼎金系統路段時，疑似變換車道過程中未注意兩側車況，擦撞到陳男駕駛的自小客車，兩輛車分別佔據內側車道及部分外側車道；後方由林男（34歲）駕駛的自小客車，疑天色昏暗視線不佳，先擦撞停在外側的陳男座車後，再撞上下車查看的陳男。

陳男被撞倒地，竟又再被後方來不及煞車的黃男（31歲）輾過，陳男傷重送醫，經搶救後，於今天凌晨2點多宣告不治；警方調查時，除了陳男外，初步排除簡女3人有酒駕情事，至於肇責歸屬，仍待進一步調查釐清。

國道警方指出，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道；另發生事故後若無人受傷，車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。

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