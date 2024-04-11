好險！花蓮大地震前 彰化香田國小畢業生完成合歡北峰挑戰

香田國小畢業生成功挑戰合歡北峰。（照片由香國小提供）

2024/04/11 09:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣香田國小為了考驗畢業學生的心志、毅力，每年3、4月間都會舉行畢業生登峰行動，今年挑戰合歡北峰，一天來回，全程7公里，時間訂在3月29日，剛好是花蓮大地震發生前幾天，學生們說，真是老天保佑，如果再晚幾天，恐怕就無法上山，登山的回憶就沒有了。

校方說，畢業生登山行動在香田國小已施行多年，學生透過爬山，領略台灣山岳之美，同時挑戰自我的體力和耐力。今年比較特別的是，行程挑戰結束後發生花蓮大地震，天災難測，大家對山岳的敬畏，有更深一層的認識。如果時間訂晚一點，可能就要因家長要求取消了。

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校方指出，6年級畢業生3月29日挑戰合歡北峰，在退休主任蔡秋雄帶領下，歷經4個半小時，完成7公里路程，沿途山勢陡峭、寒風冷冽，小朋友學習刻苦耐勞與發揮互相關心的精神，終於登上合歡北峰，也為六年的國小學習生涯，留下難忘的回憶。

為了這趟行程，班級導師歐建麟準備許久，包括體能訓練、負重訓練、安全教育等課程，就是為了能夠順利完成任務挑戰。當天清晨6點從香田國小出發，大約9點在登山口先經歷陡峭的岩壁挑戰，小朋友們經過一個多小時之後，又遭遇冷冽的寒風，大家互相關心，利用休息時間，彼此分享食物，讓自己保持身體是暖和的，最後大家再接再厲，最後完成合歡北峰的挑戰。

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