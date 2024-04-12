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必比登老店熄燈 康樂街牛肉湯闆娘：留下一個好的背影

康樂街牛肉湯11日晚間發文宣布歇業。（擷取自康樂街牛肉湯臉書）

康樂街牛肉湯11日晚間發文宣布歇業。（擷取自康樂街牛肉湯臉書）

2024/04/12 01:21

〔記者王捷／台南報導〕曾獲得米其林必比登殊榮、創業30年的台南康樂街牛肉湯，11日晚間在臉書發文公告歇業，因老闆林明良身體健康問題，老闆娘陳麗美決定把店收起來，專心陪家人與孩子。她受訪說，希望能留一個好的背影給孩子看，她的興趣是西餐，還曾開玩笑說想去西餐廳打工，等過陣子忙完家務，終於有空能四處看看。

30年前，老闆林明良跟朋友合作創業，過了一年朋友跑了，當時有其他工作的陳麗美，辭職跟丈夫撐起這間店，靠這間店養大孩子，也抓住許多顧客的味蕾。

康樂街牛肉湯最大的特色是不加高湯粉，用牛骨與牛腩熬出清湯，而且店內不提供任何醬料配肉，在台南很少見，但是許多消費者嘗不出來，反而批評口味淡，陳麗美認為，現在很多消費者，只記得醬料的味道，卻記不得肉的風味，所以只要有空，她就會跟客人「介紹喝湯順序」，先喝3口湯再吃肉，別讓佐料破壞湯裡自然的風味。

在決定歇業的時刻，陳麗美仍強調她的理念，工廠製作的食品，添加物有政府把關，但誰會管小吃攤在一鍋湯加多少高湯粉與味精？人事成本不斷提高，店家為了多賺一點錢，在食品工業發達的現在，會面臨多少誘惑？而小吃業者為了維護顧客所說的「CP值」，為了不要漲10元，背後犧牲時間與健康，這種不健康的環境不該留給下一代。

30年來，陳麗美努力貫徹職人精神，期待客人能嘗出真正的好味道，決定歇業後，陳麗美感覺有感嘆也有期待，她的興趣是西餐，也常在臉書上PO出自己做的西餐，開店十幾年來還考了西餐證照、學沖咖啡，但平常都在被綁在店裡，等過一陣子忙完，終於有機會到處去看看。

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