凱米雨彈炸彰化 民眾：繼韋恩、賀伯以來最凶的颱風

彰化縣晚間下超大豪雨，大水淹進民宅。（縣議員洪子超提供）

2024/07/26 02:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕受凱米颱風帶來的西南氣流影響，彰化縣從25日傍晚開始下超大豪雨，直到深夜11時才緩和，短短6個小時，就下了3、400公厘，雨水像從天空灌下來，許多住家淹大水，民眾說，這是繼韋恩、賀伯颱風以來，最「凶」的颱風。

彰化縣豪雨分成2波，第1波在早上，雨勢稍大，下午趨緩，但傍晚約5點第2波雨彈開炸，直到深夜11時才趨緩，第2波的雨勢凶猛，許多民宅淹大水。

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從中央氣象署的資料顯示，彰化縣25日一天的累積雨量，以竹塘鄉501mm最多，其次大城鄉463mm，第3為大村鄉456mm（測站位於國道中山高207K），其它雨量超過400的鄉鎮分別有田尾（434mm）、二林（430mm）、溪湖（421mm）、北斗（418mm）、埤頭（414mm）、溪州（411mm），颱風帶來的豪雨主要在南彰化，彰化市則有357mm，員林市為281mm。

民眾說，晚上這波豪雨像「雨彈開花」，各地傳出民宅淹水，許多透天樓房的陽台和頂樓，因為雨水宣洩不及，整棟樓成「瀑布」奇景。民眾也說，這場豪雨是繼1986年韋恩颱風、1996年賀伯颱風以來，見過雨勢最大也持續時間最長的颱風。

彰化縣25日共有9鄉鎮下超過400mm的雨量。（資料來自中央氣象署，製表記者顏宏駿）

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