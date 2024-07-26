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王惠美不放颱風假！彰化4鄉鎮大淹水 議員怒槓縣長：請三思

彰化西南角4鄉鎮傳出嚴重淹水災情，縣長王惠美（左3）一天數度到此堪災。（記者陳冠備攝）

彰化西南角4鄉鎮傳出嚴重淹水災情，縣長王惠美（左3）一天數度到此堪災。（記者陳冠備攝）

2024/07/26 00:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風帶來強風豪雨，彰化縣大城、二林等西南角4鄉鎮嚴重淹水，「風颱尾」還在發威，不少人認為應該繼續放颱風假，但彰化縣長王惠美宣布26日上班上課，縣議員洪子超向縣長陳情，得到「再討論看看」答案，他只好在臉書反映民意，不到1小時就獲得400按讚留言，希望縣長看到民意後能回心轉意。

中央氣象署統計，彰化26日累積雨量有4分之3地區超過300毫米，竹塘鄉累積500毫米最多，大城鄉有478毫米，二林鎮也有424毫米。大城鄉一處土堤潰堤，公所緊急發布撤離6村4322村民通告，另外，芳苑、二林多處淹水、停電，縣長王惠美一天數度來堪災，衡量是否考慮放颱風假。

彰化縣政府25日晚間8點公布26日正常上班上課，不少人灌爆縣長臉書，縣議員洪子超則致電王惠美，表達彰化西南角4鄉鎮窘境，亟需放颱風假整頓家園，卻得到「再討論看看」的答案，洪子超見溝通無效，直接貼文個人臉書，反映民意，不到1小時就獲得400按讚留言。

洪子超說，目前二林、芳苑、竹塘跟大城地區風雨非常大，甚至有些地方還停電，台電人員還在搶修，到何時不知道，另外還有些道路出現路樹倒塌等狀況，已經用封鎖線封鎖，而最嚴重的是民宅淹水，必須等到雨停後，再花一到兩天等水退才能恢復家園，請縣長務必針對停班停課這議題三思，希望能夠有機會改變決策，「否則明天民眾一定會哀嚎遍野」。

彰化縣議員洪子超說，他必須開第一槍！反映民意，請縣長務必針對「停班停課」這議題三思。（記者陳冠備翻攝）

彰化縣議員洪子超說，他必須開第一槍！反映民意，請縣長務必針對「停班停課」這議題三思。（記者陳冠備翻攝）

彰化縣長王惠美宣布26上班上課，議員洪子超在臉書貼文反映民意，請縣長三思。（翻攝洪子超臉書）

彰化縣長王惠美宣布26上班上課，議員洪子超在臉書貼文反映民意，請縣長三思。（翻攝洪子超臉書）

大城鄉潰堤，撤離鄉親到緊急避難所。（記者陳冠備攝）

大城鄉潰堤，撤離鄉親到緊急避難所。（記者陳冠備攝）

彰化縣大城、二林等西南角4鄉鎮嚴重淹水。（洪子超提供）

彰化縣大城、二林等西南角4鄉鎮嚴重淹水。（洪子超提供）

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