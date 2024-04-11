大甲分局哨子鑰匙圈夯 大甲媽回鑾當天持續發送

大甲警分局設計哨子鑰匙圈分送民眾。（圖由大甲分局提供）

2024/04/11 09:59

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖甲辰年遶境進香活動自4月5日起駕，展開9天8夜的跨縣市遶境活動，大甲警分局推出融合了當地文化特色的哨子鑰匙圈宣導品，並在大甲媽祖起駕日時，由大甲分局員警與志工在各警察服務站點進行交通、犯罪防治宣導活動時，民眾有機會能獲得鑰匙圈，不到3小時即被民眾索取一空。

大甲分局今日指出，推出結合媽祖特色文化鑰匙圈，不僅運用了中市警察局全新識別標誌，展現「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值，更結合大甲在地媽祖元素，彰顯了警方與在地社區民眾的緊密聯繫和傳達警民合作的重要性，亦印有強化打擊犯罪、交通安全及婦幼安全標語，鑰匙圈上配備了一個哨子，當民眾遇到緊急或危險等需要的強況時，可利用哨子發出聲響，讓周邊的人知道有人需要幫助，提高應對緊急情況的能力。

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大甲分局指出，大甲媽回鑾當天，切勿錯過在大甲市區設置的各警察服務站舉辦的宣導活動，未來大甲分局在辦理詐騙防制、交通安全、婦幼安全宣導活動時，特色鑰匙圈將作為宣導品持續亮相。大甲分局分局長謝建國呼籲，參加進香的熱情信眾應秉持「理性虔誠祈福」的精神參加大甲媽祖遶境祈福活動，並請用路人遵守執勤員警指揮及疏導，共同維護道路交通安全順暢，遶境過程平安順利。

大甲警方在遶境期間設置服務站。（圖由大甲分局提供）

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