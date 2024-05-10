「小老百姓」出頭天！印度反對派領袖獲暫時保釋 可從競選活動

印度知名反對陣營領袖、小老百姓黨創黨人克里瓦爾涉貪被捕，10日獲暫時保釋，可從事競選活動。圖為小老百姓黨的支持者在造勢活動高舉克里瓦爾的肖像。（法新社）

2024/05/10 18:31

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度最高法院10日給予因涉貪被捕的知名反對陣營領袖克里瓦爾（Arvind Kejriwal）暫時保釋，並允許從事競選活動，這對反對陣營的國會選情顯然是一大利多。

最高法院說，克里瓦爾的暫時保釋效期到國會下議院大選投票截止日的6月1日，之後克里瓦爾必須在大選結果出爐日之前的6月2日向當局自首；身為印度國家首都轄區德里首長的克里瓦爾在暫時保釋期間可從事競選活動，但不能執行公務。

請繼續往下閱讀...

小老百姓黨（Aam Aadmi Party）創黨人克里瓦爾在今年3月21日、即國會下議院投票日期宣布後不久，被負責打擊經濟犯罪的印度執法局（Enforcement Directorate）逮捕，理由向酒商收取回扣；克里瓦爾否認該指控、稱其逮捕「非法」以及爭取保釋。

55歲的克里瓦爾是反貪鬥士、印度總理莫迪（Narendra Modi）的堅定批評者，以及是由27個成員組成的反對陣營INDIA知名領袖，2006年時曾獲號稱亞洲版諾貝爾獎的麥格賽賽獎（Ramon Magsaysay Award；其妻蘇妮塔（Sunita）在他被羈押後代夫從事競選活動。

克里瓦爾是第3位因涉貪而被捕的小老百姓黨高層，批評人士稱克里瓦爾與其他反對派人士被捕出於政治動機，意在剝奪反對派在國會大選中公平競爭；莫迪政府及其印度人民黨（BJP）則否認政治干預，指稱執法單位只是善盡其職。

印度國會下議院選舉從4月19日起依選區分7梯次投票，全院543席中已有過半數席次在5月7日的第3梯次完成投票；國家首都轄區將在5月25日投票。整個投票過程將於6月1日結束，6月4日結果出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法