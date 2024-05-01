3000性侵片流傳？ 印度國會議員惹群情激憤

印度下議院議員雷瓦納（見圖）被控性侵多名女性，據指近3000支雷瓦納的不雅片在當地流傳，甚至在公共場所（包括巴士站、公園的播放屏幕）被播放，其中有些疑似是性侵女性的畫面。（圖擷自X）

2024/05/01 11:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度下議院議員雷瓦納（Prajwal Revanna）被控性侵多名女性，據指近3000支雷瓦納的不雅影片在當地流傳，甚至在公共場所（包括巴士站、公園的播放屏幕）上播放，其中部分影片疑似涉及性侵。

綜合外媒報導，據稱，33歲雷瓦納被其家族前員工控性侵多名女性，近日網路上更流傳近3000支不雅影片，這些都是雷瓦納拍攝，且部分性愛影片中，疑似有違反受害人意願的跡象。這事件也在當地引發政治風暴。

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雷瓦納辦公室矢口否認指控，質疑影片遭合成捏造，並批是政治對手的陰謀。不過，有不具名的政界人士透露，收到內含2900支涉及雷瓦納的不雅影片。內閣一位國務部長也要求總理莫迪解釋為何「明知數百名女性遭到候選人虐待」下，還可繼續派雷瓦納參選。

不過，根據外媒報導，雷瓦納其實早在去年6月就被指控涉嫌性侵，但雷瓦納向法庭申請到禁令，禁止所有媒體報導，雷瓦納目前人在德國，許多民眾也質疑遭控犯下如此惡行為何能輕易出境。

報導提到，雷瓦納的祖父高達（H. D. Deve Gowda）是印度第11任總理，父親也曾任卡納塔卡省（Karnataka）的省議員。他的所屬政黨印度人民黨世俗派（Janata Dal Secular）也宣布暫停雷瓦納的黨籍，等候相關單位的調查結果出爐。

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