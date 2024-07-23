30天就可以擁有全新身分！曼谷街頭驚現「代辦他國護照」廣告

泰國曼谷街頭出現代辦護照廣告看板，標出多國護照價格但未提及貨幣單位。（擷取自Pai Charudul/Facebook）

2024/07/23 11:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷一幅巨大的廣告看板引發熱議，一家聲稱13年老牌移民集團公司提供代客購買移民護照的服務，包括印尼、萬那杜、柬埔寨及土耳其的護照均有明碼標價。泰國內政部部長已下令拆除，要求政府部門調查廣告及移民公司是否涉及非法活動。

綜合泰媒報導，曼谷匯權區（Huai Khwang）一個十字路口出現巨大廣告，以簡體中文寫下「快速購買移民護照，100%合法入籍護照」，聲稱能以全新第二身分在30天內入籍，強調安全保密可先辦理後付費，同時招聘全球代理，聲稱自己是13年老牌移民集團公司，為政府官方授權指定代理機構。

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該廣告還不忘附上「新世界移民集團」總裁「陳大發」的照片，笑容滿面地手持一本中華人民共和國護照，旁邊卻是印尼、柬埔寨、土耳其與大洋洲國家萬那杜的護照，價格落在3萬至15萬元不等，但未標出貨幣單位為泰銖或人民幣。

21日廣告看板曝光後瞬間造成熱烈討論，進而引起政府關注。內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）直接下令拆除，並於昨（22日）上午10點左右撤除完畢。同時也要求相關部門調查廣告是否合法設置，以及代辦護照公司是否涉及非法商業行為。

內政部發言人兼部長秘書戴素麗（Traisuree Taisaranakul）表示，目前政府正在實施各種政策刺激旅遊業，希望外國遊客能更快速方便進入泰國旅遊，為人民及國家增加收入。與此同時，政府也非常重視嚴格篩査，防止犯罪集團假冒遊客滲透入境，將泰國當作從事非法勾當的犯罪基地。

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